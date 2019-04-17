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"Денег не было": Гройсман подсчитал, как выросли пенсии в Украине

Сегодня, 13:37

Ситуацию уже удалось изменить, подчеркивает премьер-министр

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Правительство Украины после Революции достоинства получило пенсионную систему, находящуюся в состоянии банкротства. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Одна из самых чувствительных тем – тема пенсионной системы. На самом деле мы получили пенсионную систему фактически банкротом. Я говорю и о нашем правительстве и о правительстве Арсения Петровича [Яценюка]. Денег нет, пенсии низкие. Думаю, украинские граждане помнят, что годами никто не проводит перерасчета пенсий – только какие-то мелкие подачки, когда происходили некие политические события", – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что за последние годы удалось изменить пенсионную систему.

"В 2019 году проведена первая ежегодная автоматическуаяиндексацию пенсий. Выплаты повышены для почти 9 млн пенсионеров. В 2018-2019 годах увеличены пенсии около 500 тыс. военнослужащих", – отметил Гройсман.

В частности, минимальная пенсия в стране выросла в среднем на 20,8% в долларовом эквиваленте. В гривне повышение составило 367 грн, или 32,5%. А средняя пенсия повысилась в долларовом эквиваленте в 1,6 раза, в гривне – в 1,7 раза (на 1196 грн).

Как известно, повышение пенсий в марте 2019 года является началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Теперь автоматическая индексация пенсий будет происходить каждый год, а размер повышения зависит от уровня инфляции и роста средних зарплат в стране.


В этот раз, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, что в среднем пенсии выросли на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получают разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

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Тег пенсии, пенсия, Гройсман, Владимир Гройсман, индексация, минимальная пенсия, повышение пенсий, средняя пенсия

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Сегодня

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