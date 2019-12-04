"Деньги ходят за школьником": Новосад назвала "недоразумением" заявление Гончарука

Механизм «деньги ходят за ребенком» пока никто не будет вводить, сообщила министр

Анна Новосад / Фото: Кабинет министров Украины

Принцип "деньги ходят за школьником", о котором ранее сообщал премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад, передает LB.ua.

"У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в терминах, – говорит Новосад. – Механизм "деньги ходят за ребенком" пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года", – отметила министр.

Анна Новосад объяснила, что "последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность".

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В Госбюджете-2020 Кабмин заложил 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать реальный контингент учащихся.

Как отмечают СМИ, с сайта Кабмина вчерашнюю новость с соответствующим заявлением Гончарука удалили.

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Отметим, Гончарук и ранее говорил о принципе "деньги ходят за школьником".

Так, 27 ноября Кабинет министров Украины перераспределил 497,1 млн грн на выплату задолженностей по заработным платам учителей и врачей.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - заявил Алексей Гончарук, комментируя решение правительства.

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