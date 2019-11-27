Кабмин сделал шаг к погашению задолженности по зарплатам учителям и врачам

Заседание правительства под руководство Алексея Гончарука / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство готовится к погашению задолженности по зарплате врачам и учителям. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончарук.

"Кабмин перераспределил 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", – написал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что за ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями. Об этом он сообщил перед официальным визитом в Эстонию в видеообращении на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, ранее Государственная служба статистики сообщала, что в Украине в целом выросли долги по зарплатам. Так, по состоянию на 1 октября задолженность увеличилась до 3,14 млрд грн, то есть за месяц она выросла на 11,5%. Больше всего наемным работникам задолжали в Донецкой области – 597,56 млн грн.

При этом недавно бастующим горнякам перечислили миллиард гривен на погашение зарплатных долгов. Зарплаты не получали шахтеры Донбасса, Волыни и Львовской области.

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