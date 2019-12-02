Дешевого газа от России не может быть в принципе – экономист

/ Фото: Сегодня

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В случае договоренностей о закупках газа напрямую у России, Украине не стоит рассчитывать на дешевый ресурс. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал экономист Борис Кушнирук.

"Если хотите получить из России газ дешевле, он будет дешевле на уровне дохода от транзита, который Украина получала. Если цена на газ на границе между Украиной и Европой будет дешевле, чем в Европе, то наши начнут перепродавать. Поэтому "Газпром" на это не пойдет. Таким образом, цена для Украины может быть равна европейской цене минус транзит. То есть мы не получаем доходы от транзита, но взамен получаем ниже цену покупки", – сказал Кушнирук.

Он также считает, что "никакого супер-выигрыша" Украина в газовых переговорах не добьется. Как известно, Украина и Россия обсуждают новый контракт на транзит газа, однако Россия настаивает на том, что Киев возобновил прямые закупки голубого топлива у "Газпрома".

Напрямую Украина не покупает газ у России уже с 2015 года. Однако ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова закупать российский газ напрямую по цене, привязанной к европейским индикаторам.

Также Алексей Оржель в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию:

"Свобода слова Савика Шустера"

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