В Украине увеличился прожиточный минимум: суммы по категориям

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С сегодняшнего дня в Украине вырастет размер прожиточного минимума, на основании которого рассчитываются пенсии и многие социальные выплаты. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год.

Так, в декабре прожиточный минимум составит:

общий показатель на одно лицо из расчета на месяц — 2027 грн;

для детей в возрасте до 6 лет — 1779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн;

для трудоспособных лиц — 2102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, — 1638 грн.

При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась и по-прежнему составляет 4 173 грн в месяц.

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Напомним, Государственный бюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, предполагает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре:

с 1 января – 2027 грн;

с 1 июля – 2118 грн;

с 1 декабря – 2189 грн.

При этом прожиточный минимум по социальным и демографическим группам составит:

дети до 6 лет: с 1 января – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн;

дети от 6 до 18 лет: с 1 января – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн;

трудоспособные лица: с 1 января – 2102 грн, с 1 июля – 2197 грн, с 1 декабря – 2270 грн;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что на прошлой неделе Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение резонансного судебного дела о незаконности размера прожиточного минимума по иску руководителя проекта "Открытый суд", кандидата юридических наук Станислава Батрина к Кабинету министров Украины. Если решение суда будет выполнено в полном объеме, размер прожиточного минимума может быть даже выше того, который сейчас называют "реальным", то есть выше 4500 грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что Фонд социального страхования возобновил выплаты за больничные и декрет:

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