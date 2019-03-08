Эксперты объяснили, что мешает ввести накопительные пенсии в Украине

До запуска обязательной накопительной системы нужно решить ряд вопросов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Эксперты объяснили, что мешает ввести накопительные пенсии в Украине Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg 2019-03-08T09:26:00+02:00 Экономика До запуска обязательной накопительной системы нужно решить ряд вопросов

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Украина в целом готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы. По словам министра, если парламент примет соответствующий закон, запуск накопительных пенсий возможен уже с 2020 года.

Однако переход ко второму уровню пенсионной системы откладывался уже не раз. Действительно ли теперь Украина готова к этому, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению старшего экономиста CASE-Ukraine Владимира Дубровского, идея внедрения обязательной накопительной системы назрела давно. Но все еще не понятно, во что "отложенные" украинцами деньги должны быть инвестированы, чтобы не обесценились. Дубровский уверен: это точно не должны быть государственные долговые инструменты.

"Если будет создан государственный фонд и деньги с него будут вкладывать в ОВГЗ – это не реформа. Это будет финансовая пирамида, поскольку государство ничего не производит", – считает эксперт.

Инвестировать заграницу – тоже не вариант, отмечает экономист Борис Кушнирукю

"Мы будем терять деньги в условиях слабой экономики – это глубоко ошибочный подход", – говорит Кушнирук.

Тем не менее, реформа пенсионной системы помогла бы украинской экономике лучше, чем внешние вливания, считает Розенко: "Если бы Украина вовремя ввела накопительную систему, примерно 10 лет назад, то мы бы за это время аккумулировали больше ресурсов в экономике Украины от системы пенсионного страхования, чем получили кредитов от Международного валютного фонда. Вот какого ресурса мы лишены из-за нерешительности политиков", – заявил чиновник.

Впрочем, инвестирование средств – не единственная проблема. Не решенным остается вопрос, как с введением второго уровня пенсионной системы не создать дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.

"Придется либо увеличить дефицит солидарной пенсионной системы (действует сейчас. – Ред.), либо создавать дополнительную нагрузку на бизнес, а я категорически против этого", – поделился мнением Кушнирук.

В этом вопросе нужен социальный диалог работника с работодателем, убеждена эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

"Нужно предоставить человеку право выбирать стратегию инвестирования – консервативную, умеренную или агрессивную и соответственно процент от его дохода. Больше 2% – нельзя. Думаю, было бы неплохо последовать израильской модели, где работодатель платить вдвое больший процент. То есть если человек отчисляет 3% от заплаты, то работодатель добавляет сумму, соответствующую 6%. У украинцев, особенно до 35 лет, даже 2% отбирать – это много", – говорит эксперт.

Кроме того, не вся законодательная база, необходимая для запуска второго уровня пенсионной системы, прописана. А та, что прописана, не принята Верховной Радой. В частности, не проголосована инициатива, которая бы защищала накопления граждан в страховых компаниях и негосударственных пенсионных фондах.

"Нужна система пруденциального надзора, то есть надзора за платежеспособностью небанковских финучреждений, который прописан в законопроекте №2413а (законопроект о "сплите"). А создавать дополнительную накопительную функцию у государства – это создавать риск национализации денег", – говорит Галина Третьякова.

Нет и законодательства о гарантии вкладов в небанковском секторе. По словам Третьяковой, это возможно осуществить либо через создание резерва в госбюджете, либо путем распространения действия фонда гарантирования вкладов в банки и на небанковский сектор.

Напомним, суть второго уровня накопительной системы заключается в том, что каждый украинец из зарплаты (или работодатель от его имени) будет отчислять определенную сумму на государственный счет. После с этого счета будут осуществляться дополнительные выплаты пенсии. Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов.

Как известно, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла пенсионную реформу, которая, серди прочего, предусматривала введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования. После внедрения этой системы для каждого трудоустроенного человека до 35 лет обязательно создается накопительный счет, после 35 лет — по решению работника. Система, согласно пока не принятому законопроекту, будет иметь прогрессивную шкалу отчислений — от 2 до 7%. Ежегодно сумма отчислений будет увеличиваться.

В декабре 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева подтвердил, что в 2019 году внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы не состоится, хотя таким был план план пенсионной реформы. Законопроект о накопительной системе был согласован и одобрен профильным комитетом Верховной Рады еще весной 2018 года, но после этого так и не был внесен на рассмотрение в зал парламента.

Более детально об накопительной системе можно почитать в статье "Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы".

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал "Сегодня", как украинцы будут копить на пенсии:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.