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"Динамика положительная": посол ЕС похвалил Украину за улучшение бизнес-климата

8 ноября, 14:15

Маасикас отметил, что у Украины есть значительные успехи в законодательном процессе

/ Фото: Pixabay

Украина демонстрирует положительные тенденции в улучшении бизнес-климата. Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас на Киевском международном экономическом форуме, который стартовал 8 ноября и завершится 9 ноября.

"Новое правительство, новый президент взяли на себя обязательство улучшать бизнес-климат. Есть значительные успехи в законодательном процессе, который происходит в парламенте, если говорить об улучшении бизнес-среды и о борьбе с коррупцией", – отметил он.

Маасикас также отметил, что Украине необходимо достичь верховенства права и побороть коррупцию.

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"Динамика положительная – если говорить о законе о незаконном обогащении. Помимо этого есть другие примеры – борьба с отмыванием средств", – добавил посол.

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Фото: facebook.com/utg.ua

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

Главный вопрос форума в 2019 году – будущее в меняющемся мире. Предприниматели, топ-менеджмент, аналитики и стратеги компаний, а также руководители международных организаций ответят на главный вопрос: что такое четвертая промышленная революция и как к ней подготовиться.

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Киев форум коррупция Матти Маасикас

Источник: Интерфакс-Украина

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