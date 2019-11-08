В Киеве стартовал экономический форум: видео впечатляющей презентации

Фото: facebook.com/kyiveconomicforum

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В столице Украины стартовал Киевский международный экономический форум, на открытии которого показали впечатляющую футуристическую презентацию о положении дел в мировой экономике и роли Украины в ней.

В презентации говорится, что развивающиеся рынки (т.н. страны E7 – Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика, Индонезия, Турция) до 2050 года превзойдут сегодняшних основных игроков из "Большой семерки" (G7). Ожидается, что лидеры – США и Европа – постепенно потеряют позиции под давлением Китая и Индии.

"В глобальном контексте, рынки стран, которые развиваются, будут оставаться двигателями для роста. До 2050 года страны E7 увеличат свою долю в мировом ВВП с 35 до 50% – Китай может стать крупнейшей экономикой (с 20% т мирового ВВП)".

В презентации указывает, что у Украины есть все шансы стать равноправным игроком на экономической карте мира. Согласно прогнозу Всемирного банка для Украины в 2019 году, ВВП должен вырасти на 3,4%, в 2020-м – на 3,7%, в 2021 – на 4,2%. Для сравнения – прогнозируемый рост России составит 1,7%, а в Польше – 3,6%.

Более подробно смотрите презентацию на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины первым выступил на открытии Киевского международного экономического форума. Владимир Зеленский заявил, что Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире, что наша страна – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций.

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

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