Для рынка земли в Украине нужна еще одна реформа – эксперт

Работа госорганов в сфере земельных отношений сейчас не эффективна, говорят специалисты

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У президента Владимира Зеленского обещают, что земельная реформа в Украине будет одобрена до конца 2019 года. При этом для эффективного запуска рынка земли в Украине может понадобится изменение институциальной системы. Об этом заявил советник заместителя главы Офиса президента Денис Малюська, передает корреспондент сайта "Сегодня".

Он отметил, что институциональная реформа перед запуском рынка земли должна предусматривать принятие нескольких законопроектов, часть которых будет касаться непосредственно работы госорганов.

"Должна быть институция, которая обеспечит доступ к кредитованию фермерам, которые хотят купить земельный участок. Насколько актуальной будет институция, которая обеспечит доступ к финансирование, - вопрос следующих полугода", - сказал Малюська.

К слову, по подсчетам доцента Киевской школы экономики Олега Нивьевского неэффективная работа госорганов в сфере земельных отношений стоит Украине 1% ВВП.

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Кроме того, эксперт акцентировал внимание на необходимости эффективной борьбы с рейдерством.

"Мы выдвигаем несколько условий, необходимых чтобы рынок земли работал успешно. Одно из таких условий – успешная борьба с рейдерством. <...> Мы активно работаем над антирейдерскими мерами как и на уровне программного обеспечения реестров, так и на законотворческом уровне, указ президента принят", – сказал Малюська.

Он добавил, что пока у Офиса президента нет решения, кто должен иметь право покупать землю – только физлица или и юрлица также.

Новости "Сегодня" сообщали, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (он действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

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