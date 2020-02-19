Добросовестные плательщики алиментов могут внезапно обнаружить скрытые долги

Если вы добросовестно платите алименты, но не следите за изменениями в законодательстве – вы автоматически становитесь злостными должниками. Не всегда мужчин или женщин, которые платят своим детям сообщают, что денег надо переводить больше. И появляется задолженность. Так случилось с жителем Винницы Александром Зозулей. Но он решил доказать, что задолженность не его вина.

"Так, как мне озвучила жена, после разговора с исполнительницей, то где-то порядка девяти тысяч", – говорит Александр.

О таком долге перед собственными детьми Александр узнал неожиданно. И подумать не мог, что стал злостным неплательщиком. Был уверен, что алименты отдает исправно, все до копейки. Ежемесячно деньги переводит бухгалтерия. Но после изменений в законе должен был платить больше:

"С 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года я должен был платить не менее пятидесяти процентов. Но при этом никакого сообщения ни работодателю, ни мне, из Исполнительной службы не пришло".

Государственная исполнительница Галина Шендерук не помнит, отправляла ли постановление работодателю. Но уверена, что за изменениями в законе должен следить бухгалтер предприятия и сам алиментщик.

Галина Шендерук, государственная исполнительница Липовецкого районного отдела государственной Исполнительной службы:

"Если постановление о работе направлялось до августа месяца, соответственно указывалось 30%, бухгалтер должен был посмотреть действующее законодательство и понять, что там надо считать 50 процентов".

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Но адвокаты убеждают: государственные исполнители также обязаны контролировать и сообщать алиментщикам об изменениях. А долг разбивать на равные части.

"Вины должника в данном случае нет. То есть ,нет умысла на то, что он уклонялся от выполнения требований закона. Нужно разбить на несколько месяцев выплату, погашение данной задолженности, не нарушая его права, как должника", – говорит адвокат Роман Корченюк.

И избавиться от долга все равно можно, говорят в государственной исполнительной службе. Если, например один из родителей подаст заявление, что никаких претензий ко второму нет, и получал всю сумму алиментов в течение года, то долг отменят. А еще можно обратиться с соответствующим заявлением в Исполнительную службу.

Сергей Бабийчук, руководитель Липовецкого отдела государственной Исполнительной службы:

"Если это был незаконный документ, его отменить, если обнаружены незаконные действия или бездействие, обязать государственного исполнителя устранить недостатки и выполнить исполнительные действия в порядке, определенном законом".

Поэтому правомерно ли была начислена задолженность Александру Зозуле, выяснят после внутренней проверки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что максимальный размер алиментов увеличат до 19 тысяч гривен. В 2020 году размер алиментов, который может установить суд, будет повышен трижды: в январе, июле и декабре.

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