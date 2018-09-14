"Долг Януковича": суд вынес решение по спору Украины и России

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины.

Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

"Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ", - отмечает агентство Bloomberg.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев уже заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже Министерство финансов Украины 23 июня 2017 года подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича".

"Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение", – заявлял тогда Александр Данилюк, являвшийся министром финансов Украины.

Вехи "долга Януковича": как Украина и Россия спорили за три миллиарда долларов

Осень 2013 года. Президент РФ Владимир Путин предложил тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу кредит на 15 млрд долларов. Это случилось после отказа Януковича подписывать ассоциацию с ЕС, что послужило началом Евромайдана.

Декабрь 2013 года. Украина получила 3 млрд долларов из обещанного кредита. Остальные деньги Россия так и не выделила – в Киеве набрала обороты Революция Достоинства, приведшая к бегству Януковича в начале 2014 года.

Осень 2015 года. Украина реструктуризировала свои внешние долги частным инвесторам, выпустив облигации на 12 млрд долларов. России предлагались те же условия реструктуризации, однако Москва отказалась отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

20 ноября 2015 года МВФ признал долг Украины перед Россией суверенным, однако позже сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.

18 декабря 2015 года Украинский парламент принял закон о моратории на выплату российского долга. В тот же день Кабмин Украины утвердил это решение.

21 декабря 2015 года наступил срок погашения 3 млрд долларов долга, а также 75 млн долларов процентов, но Украина его не выплатила.

16 февраля 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp. в интересах России подала иск к Украине в Высокий суд Лондона. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что намерена решительно отстаивать свои интересы в рамках этого дела.

1 мая 2016 года начал действовать бессрочный мораторий на выплату долга на неопределенный срок. Мораторий может быть отменен, если с держателями бумаг будут достигнуты договоренности о реструктуризации долга.

27 мая 2016 года Украина направила свои возражения к российскому иску в Высокий суд Лондона.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долларов. Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона.

23 июня 2017 года украинская сторона подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона.

22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции.