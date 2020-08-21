Запрет на вождение автомобиля и взыскание половины зарплаты: должников по ЖКХ хотят наказывать строже

Буквально перед самыми каникулами Верховной Рады депутаты серьезно озаботились вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что в начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий провести всеобщую реструктуризацию долгов за ЖКУ и при этом ужесточить наказания для неплательщиков. Вслед за ним появилось еще несколько законопроектов на эту же тему, подготовленные депутатами от "Слуги народа". Так что не приходится сомневаться, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как предлагают реструктуризировать долги

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Мы уже рассказывали, что на сегодняшний день реструктуризация долгов тоже может проводиться – по обоюдному согласию потребителей-должников и поставщиков коммунальной услуги. Однако очень часто одна из сторон возражает против такой формы погашения долгов. Поэтому законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг" (№6313) предлагает провести реструктуризацию долгов в обязательном порядке. Идея заключается в том, чтобы зафиксировать сумму долга каждого потребителя, которая накопится по состоянию на 1 октября 2020 года. И, либо потребитель должен будет погасить эту сумму в течение месяца, либо же ему придется заключить договор с управителем дома или поставщиком услуги о реструктуризации задолженности.

Надо отметить, впрочем, что реструктуризация будет обязательной не для всех должников, а только для тех, у кого долги превышают определенный предел. Этот предел должен будет установить Кабмин – отдельно для каждого вида коммунальной услуги. Если сумма долга превысит установленный Кабмином лимит (это может произойти и после 1 октября) и человек не заключил договор о реструктуризации в течение месяца, управитель или поставщик коммунальной услуги получат полное право подать на должника в суд.

Законопроект №6313 также предлагает установить предельный размер ежемесячной платы по текущим платежам и по реструктуризации. Выплаты по долгам могут растянуть на 60 месяцев или даже больше, если доходы должника небольшие. Общая сумма платежа не должна превышать 25% доходов для работающих граждан и 20% – для пенсионеров и других получателей социальных выплат.

Сегодня, напомним, законом предусмотрено, что предельный размер коммунальных платежей не должен превышать 15% доходов домохозяйства. Если же суммы в квитанциях больше, можно оформить субсидию. После отмены карантина сумма, которую потребитель должен платить самостоятельно, будет увеличена до 20% (это предусмотрено постановлением Кабмина №878 от 20 октября 2019 года).

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Добавим, что договор о реструктуризации будет считаться действительным только при условии, что человек исправно платит текущие платежи.

"Всегда основное условие реструктуризации – это стопроцентная оплата текущих платежей", – подчеркивает эксперт по ЖКХ Андрей Никончук.

После того, как к текущей квитанции за ЖКУ добавится еще и платеж по реструктуризированному долгу, субсидия все равно будет назначаться только на текущий платеж. Платить по долгам придется самостоятельно, без поддержки со стороны государства.

"После заключения договора о реструктуризации субсидия больше не станет, потому что она определяется другими законами и специальными формулами", – говорит Андрей Никончук.

Приведем пример. Если доход домохозяйства, в котором есть только работающие граждане и дети, составляет 10 000 грн, а коммунальные платежи составляют 2000 грн, то за коммунальные услуги это домохозяйство должно платить самостоятельно 1500 грн, а на 500 грн можно оформить субсидию. Если же у этого домохозяйства есть долг – скажем, 3 тысяч гривен, – и его реструктуризируют на 60 месяцев, дополнительный ежемесячный платеж составит всего 50 грн. И эти 50 грн не будут учитываться как начисленная плата за ЖКУ при оформлении субсидии.

А вот законопроект №3767 предлагает другую формулу реструктуризации, по которой погашать долги людям придется быстрее. Согласно этому документу, человек должен будет отдавать в месяц по 15% своего дохода на уплату долгов до полного их погашения. Это помимо текущих платежей за ЖКУ. Таким образом, общая сумма расходов на коммунальные услуги задолжавшего домохозяйства может вырасти до 30%: 15% будет составлять плата по текущим квитанциям и еще 15% – выплата долга. После карантина расходы могут вырасти и вовсе до 35%: до 20% по текущим платежам и 15% – погашение долга.

Еще один законопроект – №3925 – предлагает небольшой "пряник": облегчить бремя должников, отменив штрафы и пеню за жилкомуслуги. "Учитывая достаточно низкую платежеспособность основной массы населения Украины в современных условиях, а также постоянный рост цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, целесообразно ограничить размер начислений на задолженность потребителей по оплате указанных услуг, в частности, в части уплаты неустойки (пени)", – говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Как накажут должников

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За какую форму реструктуризации проголосуют народные депутаты, может решиться уже в ближайшее время. А после реструктуризации, как уже отмечалось, планируется усилить наказания за долги. Напомним, такое обязательство Украина брала перед МВФ при подписании новой кредитной программы. Пункт 27.e "Меморандума об экономической и финансовой политике" так и называется: "Реструктуризация долга и взыскание платежей".

"Мы рассмотрим вопрос задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, ТКЭ и облгазов для обеспечения непрерывности получения газовых номинаций и содействия развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в этом пункте.

Новую систему наказаний предлагает законопроект №6313. Что она собой представляет:

По постановлению суда долги за ЖКУ будут удерживаться из зарплат должников. В качестве погашения долга придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности (сейчас – максимум 20%).

По постановлению суда может быть также изъято имущество должника (причем, как говорится в законопроекте, обращение взыскания на зарплату не мешает одновременно обратить взыскание еще и на имущество). Лишиться имущества можно в том случае, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.

Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, помимо взыскания долга, накладывается штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились два года, штраф возрастает до 30%, пять лет – до 50% суммы долга.

По постановлению госисполнителя должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:

- Выезжать за пределы Украины - Управлять транспортными средствами - Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием - Охотиться.

Сократятся ли долги

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что жилищно-коммунальное хозяйство требует системной реформы. Одна только реструктуризация не исправит ситуацию с платежами, считает эксперт, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах. Если не будут разработаны эффективные модели теплоснабжения с учетом особенностей каждого населенного пункта.

"Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вообще не понадобятся", – считает Борис Кушнирук.

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Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на комуслуги для населения можно будет снизить.

"Проблемы нужно решать в комплексе. Просто реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает. Она оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ. Я считаю неправильным, например, отбирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если вследствие коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно забирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам", – уверен Борис Кушнирук.

Подробнее о долгах за коммуналку и о том, как депутаты намерены решить эту проблему, смотрите в сюжете:

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