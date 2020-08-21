Запрет на вождение автомобиля и взыскание половины зарплаты: должников по ЖКХ хотят наказывать строже

Буквально перед самыми каникулами Верховной Рады депутаты серьезно озаботились вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что в начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий провести всеобщую реструктуризацию долгов за ЖКУ и при этом ужесточить наказания для неплательщиков. Вслед за ним появилось еще несколько законопроектов на эту же тему, подготовленные депутатами от "Слуги народа". Так что не приходится сомневаться, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Как предлагают реструктуризировать долги
Мы уже рассказывали, что на сегодняшний день реструктуризация долгов тоже может проводиться – по обоюдному согласию потребителей-должников и поставщиков коммунальной услуги. Однако очень часто одна из сторон возражает против такой формы погашения долгов. Поэтому законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг" (№6313) предлагает провести реструктуризацию долгов в обязательном порядке. Идея заключается в том, чтобы зафиксировать сумму долга каждого потребителя, которая накопится по состоянию на 1 октября 2020 года. И, либо потребитель должен будет погасить эту сумму в течение месяца, либо же ему придется заключить договор с управителем дома или поставщиком услуги о реструктуризации задолженности.
Надо отметить, впрочем, что реструктуризация будет обязательной не для всех должников, а только для тех, у кого долги превышают определенный предел. Этот предел должен будет установить Кабмин – отдельно для каждого вида коммунальной услуги. Если сумма долга превысит установленный Кабмином лимит (это может произойти и после 1 октября) и человек не заключил договор о реструктуризации в течение месяца, управитель или поставщик коммунальной услуги получат полное право подать на должника в суд.
Законопроект №6313 также предлагает установить предельный размер ежемесячной платы по текущим платежам и по реструктуризации. Выплаты по долгам могут растянуть на 60 месяцев или даже больше, если доходы должника небольшие. Общая сумма платежа не должна превышать 25% доходов для работающих граждан и 20% – для пенсионеров и других получателей социальных выплат.
Сегодня, напомним, законом предусмотрено, что предельный размер коммунальных платежей не должен превышать 15% доходов домохозяйства. Если же суммы в квитанциях больше, можно оформить субсидию. После отмены карантина сумма, которую потребитель должен платить самостоятельно, будет увеличена до 20% (это предусмотрено постановлением Кабмина №878 от 20 октября 2019 года).
Добавим, что договор о реструктуризации будет считаться действительным только при условии, что человек исправно платит текущие платежи.
"Всегда основное условие реструктуризации – это стопроцентная оплата текущих платежей", – подчеркивает эксперт по ЖКХ Андрей Никончук.
После того, как к текущей квитанции за ЖКУ добавится еще и платеж по реструктуризированному долгу, субсидия все равно будет назначаться только на текущий платеж. Платить по долгам придется самостоятельно, без поддержки со стороны государства.
"После заключения договора о реструктуризации субсидия больше не станет, потому что она определяется другими законами и специальными формулами", – говорит Андрей Никончук.
Приведем пример. Если доход домохозяйства, в котором есть только работающие граждане и дети, составляет 10 000 грн, а коммунальные платежи составляют 2000 грн, то за коммунальные услуги это домохозяйство должно платить самостоятельно 1500 грн, а на 500 грн можно оформить субсидию. Если же у этого домохозяйства есть долг – скажем, 3 тысяч гривен, – и его реструктуризируют на 60 месяцев, дополнительный ежемесячный платеж составит всего 50 грн. И эти 50 грн не будут учитываться как начисленная плата за ЖКУ при оформлении субсидии.
А вот законопроект №3767 предлагает другую формулу реструктуризации, по которой погашать долги людям придется быстрее. Согласно этому документу, человек должен будет отдавать в месяц по 15% своего дохода на уплату долгов до полного их погашения. Это помимо текущих платежей за ЖКУ. Таким образом, общая сумма расходов на коммунальные услуги задолжавшего домохозяйства может вырасти до 30%: 15% будет составлять плата по текущим квитанциям и еще 15% – выплата долга. После карантина расходы могут вырасти и вовсе до 35%: до 20% по текущим платежам и 15% – погашение долга.
Еще один законопроект – №3925 – предлагает небольшой "пряник": облегчить бремя должников, отменив штрафы и пеню за жилкомуслуги. "Учитывая достаточно низкую платежеспособность основной массы населения Украины в современных условиях, а также постоянный рост цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, целесообразно ограничить размер начислений на задолженность потребителей по оплате указанных услуг, в частности, в части уплаты неустойки (пени)", – говорится в объяснительной записке к законопроекту.
Как накажут должников
За какую форму реструктуризации проголосуют народные депутаты, может решиться уже в ближайшее время. А после реструктуризации, как уже отмечалось, планируется усилить наказания за долги. Напомним, такое обязательство Украина брала перед МВФ при подписании новой кредитной программы. Пункт 27.e "Меморандума об экономической и финансовой политике" так и называется: "Реструктуризация долга и взыскание платежей".
"Мы рассмотрим вопрос задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, ТКЭ и облгазов для обеспечения непрерывности получения газовых номинаций и содействия развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в этом пункте.
Новую систему наказаний предлагает законопроект №6313. Что она собой представляет:
- По постановлению суда долги за ЖКУ будут удерживаться из зарплат должников. В качестве погашения долга придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности (сейчас – максимум 20%).
- По постановлению суда может быть также изъято имущество должника (причем, как говорится в законопроекте, обращение взыскания на зарплату не мешает одновременно обратить взыскание еще и на имущество). Лишиться имущества можно в том случае, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.
- Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, помимо взыскания долга, накладывается штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились два года, штраф возрастает до 30%, пять лет – до 50% суммы долга.
По постановлению госисполнителя должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:
- - Выезжать за пределы Украины
- - Управлять транспортными средствами
- - Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием
- - Охотиться.
Сократятся ли долги
Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что жилищно-коммунальное хозяйство требует системной реформы. Одна только реструктуризация не исправит ситуацию с платежами, считает эксперт, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах. Если не будут разработаны эффективные модели теплоснабжения с учетом особенностей каждого населенного пункта.
"Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вообще не понадобятся", – считает Борис Кушнирук.
Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на комуслуги для населения можно будет снизить.
"Проблемы нужно решать в комплексе. Просто реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает. Она оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ. Я считаю неправильным, например, отбирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если вследствие коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно забирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам", – уверен Борис Кушнирук.
Подробнее о долгах за коммуналку и о том, как депутаты намерены решить эту проблему, смотрите в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк