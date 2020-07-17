Дорогая еда и коммуналка: украинцам прочат заметный рост цен

В Украине сохраняется рекордно низкий уровень инфляции – по данным Госслужбы статистики, за шесть месяцев цены выросли всего на 2% по сравнению с декабрем 2020 года. Но ситуация может вскоре измениться, говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

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Эксперты говорят, что в третьем квартале инфляция ускорится, а традиционного летнего нулевого роста цен, не говоря об их снижении, ожидать вряд ли стоит.

"В сентябре могут подешеветь яблоки, так как их урожай ожидается неплохим, цены могут упасть вдвое против нынешних, – прогнозирует глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. – Но в деньгах это все равно окажется очень дорого – 24-26 грн за кило украинских яблок. Будет сезонное снижение цен на помидоры, лук и другие овощи, но каким оно окажется, пока прогнозировать сложно. А вот снижение цен на коммунальные услуги, прежде всего на газ, точно сменится их ростом. Так как начнется подготовка к новому отопительному сезону, и спрос на газ в мире вырастет. В целом инфляция за июль-сентябрь составит 1-1,5%".

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По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к концу года инфляция дойдет до запланированных в бюджете 9% годового роста цен, а то и превысит их. В третьем квартале рост цен, по его оценке, составит около 3%, что намного больше обычных для этого квартала 0,5-1% инфляции. При этом не обойдется без подорожания популярных продуктов.

"Стремительный рост цен на агропродукцию ожидается со следующего маркетингового года, который начинается с августа. Лидером роста цены окажется картофель. Урожай картофеля у нас будет еще меньше, чем в прошлом году, так как много полей на Западной Украине погибло от дождей и наводнения. На дешевый его импорт надеяться не приходится. Например, Беларусь внесла картофель в перечень запрещенных к экспорту товаров наряду с чесноком и луком", – говорит Пендзин.

Подробнее о ситуации с ценами читайте на сайте "Сегодня" в материале "Карантин сдержал рост цен в Украине: что подорожает к осени".

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А о том, каким был в этом году "индекс черешни", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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