Как изменились цены в Украине: в Госстате подсчитали уровень инфляции

Больше всего подорожали фрукты, также стали дороже стоить мясо и хлеб

Инфляция на потребительском рынке в июне 2020 года по сравнению с показателями мая 2020 составила 0,2%, с начала года – 2,0%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем 2020 составила 0,0%, с начала года – 1,5%. Об этом сообщают в Государственной службе статистики.

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На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

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"Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%", – говорится в сообщении.

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Повышение цен на транспорт на 1,2%, как отмечается, вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел – на 2,1%, автомобилей – на 1,3%.

Ранее в Минфине объяснили, как должна вырасти инфляция в Украине.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как низкая инфляция бьет по доходности депозитов. О том, сколько можно заработать на банковских вкладах, узнавайте из видеосюжета:

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