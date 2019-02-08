Дорожают овощи, дешевеет одежда: в Украине ускорилась инфляция
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%
Инфляция на потребительском рынке по итогам января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го составила 1%, а с январем прошлого года – 9,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном в пятницу, 8 февраля.
В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с декабрем выросли на 2,1%. Больше всего подорожали овощи – на 16,6%. Также увеличились цены на фрукты (4,7%), молоко и молочные продукты (1,6%), масло (1,1%) и хлеб (0,9%).
При этом незначительно подешевели рис, свинина и яйца (от 0,1% до 0,5%).
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%. Одежда и обувь подешевели на 4,6%.
В Госстате отметили, что рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11%, горячую воду – на 9,4%, канализацию – на 2,8%, водоснабжение – на 1,4%.
Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. При этом на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, добавили в ведомстве.
В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 17,9% и почтовых услуг на 14,3%.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
В феврале Национальный банк Украины сохранил прогноз по инфляции – в 2019 году она ожидается на уровне 6,3%.
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