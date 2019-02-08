Дорожают овощи, дешевеет одежда: в Украине ускорилась инфляция

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%

Фото: Pixabay

Дорожают овощи, дешевеет одежда: в Украине ускорилась инфляция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg 2019-02-08T19:24:00+02:00 Экономика Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%

Инфляция на потребительском рынке по итогам января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го составила 1%, а с январем прошлого года – 9,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном в пятницу, 8 февраля.

В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с декабрем выросли на 2,1%. Больше всего подорожали овощи – на 16,6%. Также увеличились цены на фрукты (4,7%), молоко и молочные продукты (1,6%), масло (1,1%) и хлеб (0,9%).

При этом незначительно подешевели рис, свинина и яйца (от 0,1% до 0,5%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%. Одежда и обувь подешевели на 4,6%.

В Госстате отметили, что рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11%, горячую воду – на 9,4%, канализацию – на 2,8%, водоснабжение – на 1,4%.

Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. При этом на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, добавили в ведомстве.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 17,9% и почтовых услуг на 14,3%.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В феврале Национальный банк Украины сохранил прогноз по инфляции – в 2019 году она ожидается на уровне 6,3%.

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