"Досадное самоубийство": эксперт спрогнозировал последствия на рынке электроэнергии

Радость от снижения цен на электричество будет недолгой, уверен Алексей Хабатюк

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Обвал цены на рынке электроэнергии в сегменте РДН (рынок на сутки вперед) после увеличения импорта электроэнергии из России, повлечет трудности с выполнением обязательств по финансированию ПСО (фиксированные низкие цены для населения) и "зеленого тарифа" возобновляемой энергетики. Такое мнение выразил заместитель руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook

"Ожидаю, что радость от низких цен на РДН будет недолгой, как и самые низкие цены. В ГарПока (ГП "Гарантированный покупатель". – Ред.) же денег на финансирование ПСО тоже меньше, потому что он зарабатывает на дельте между ценой рынка и тарифом АЭС/ГЭС. При этом расходы практически не изменятся, так как тариф АЭС/ГЭС для ГарПока фиксированный, как и расходы на зеленый тариф. Как и другие доходы – продажа ПУП/ОСР/ОСП. Поэтому это какое-то досадное самоубийство", – написал Хабатюк.

Справка:

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РДН (рынок на сутки вперед) является наиболее ликвидным сегментом конкурентного рынка электроэнергии, который для большинства участников является индикативом цены электроэнергии.

Согласно установленным правительством правилам, 90% электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" и 35% госкомпании "Укргидроэнерго" продаются ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) по фиксированным ценам – около 570 и 720 грн за МВт-ч соответственно.

Часть электроэнергии ГарПок перепродает поставщикам универсальных услуг по еще более низкой цене – для обеспечения населения. Остальную часть передает по цене закупки операторам магистральной и распределительных сетей на технологические расходы. Остальное продается на РДН, чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению. Прибыль идет на обеспечение "зеленого тарифа" для объектов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Напомним, что импорт электроэнергии из России ударил по "Энергоатому", заставив компанию пойти на балансирующий рынок.

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