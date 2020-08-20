Доставка и ремонт: какие услуги украинцы чаще всего заказывают в сети

Связанный с эпидемией коронавируса карантин в Украине и вынужденное затворничество внесли слишком много изменений в привычный уклад жизни. Сайт "Сегодня" разбирался, какие услуги украинцы чаще всего заказывают в сети.

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Что касается популярных услуг, то чаще всего этим летом украинцы нуждались в доставке лекарств и ремонте крупной бытовой техники (на 2 тыс. заказов больше, чем летом 2019 года). Чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, пылесосы и холодильники. Однако самая популярная услуга – установка кондиционеров – 3,4 тыс. заказов за первые два летних месяца.

Так, на сайте Kabanchik.ua за июнь и июль на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники украинцы потратили 4,9 млн грн – на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот на доставку лекарств в среднем украинцы тратят 230 грн, за лето 2020 года в общей сложности на эту услугу потратили 93 тыс. грн.

"Несмотря на ослабление карантина, многие по-прежнему предпочитают воздерживаться от лишних контактов и заказывают доставку онлайн, а желание поскорее получить права объясняется опасением введения осенью второй волны карантина. Ведь в этом случае в стране снова могут ограничить работу общественного транспорта", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

У мастеров по установке и ремонту дверей за июнь и июль было 1500 заказов, на 14% больше, чем в прошлом году. Рост спроса связан со стартом строительного сезона, который должен был начаться весной, но опоздал из-за карантина. Средний чек за их услуги не изменился – 1270 грн.

Весной во время карантина курьерские услуги были одни из самых востребованных, но после его ослабления и запуска общественного транспорта, летом спрос на них просел на 30% – с 3,9 тыс. до 2,7 тыс. заказов. Однако средний чек по-прежнему на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 156 грн.

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Заказы на уборку квартир просели на 44% – 1400 заказов, а услуги химчистки – на 27%. В среднем за них платят 540 грн за заказ.

Напомним, раньше сообщалось, что украинцы чаще всего покупали в интернете.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Покупательские настроения украинцев резко изменились – деньги "улетают" через интернет".

О том, как защитить свои права в том случае, если купили некачественные продукты, смотрите в нашем сюжете:

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