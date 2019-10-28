ДТЭК Нефтегаз завершил бурение новой глубокой скважины

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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №75 Семиренковского месторождения, применив ряд современных технологий и инновационных решений, часть из которых были использованы в украинской газодобывающей отрасли впервые. Это позволило достичь рекордно коротких сроков бурения – скважина глубиной 5470 м на месторождении со сложными горно-геологическими условиями была пробурена за 3,5 месяца.

При бурении наклонно-направленного участка использовалась роторно-управляемая система компании Schlumberger PowerDrive X6. Благодаря использованию данного оборудования был реализован проектный S-профиль скважины в мягких породах юрских и триасовых отложений в интервале 1200-2825 м, при этом была достигнута высокая точность траектории скважины с отклонением от геологической цели менее 1 метра. Также использование роторно-управляемой системы позволило сократить срок бурения секции под обсадную колонну в интервале 300-2825 м, который составил рекордные 11 дней.

Также ДТЭК Нефтегаз применил оборудование OverDrive System CRT компании Weatherford, которая позволяет проводить вращение обсадной колонны с одновременной циркуляцией бурового раствора. За счет этого было достигнуто значительное сокращение рисков геологических осложнений и времени спуска обсадной колонны по наклонно-направленному стволу. Кроме этого, была впервые применена технология Impulse – винтовой забойный двигатель 203 мм с модулем генерации осевых вибраций компании National Oil Varco (NOV), что позволило достичь рекордных значений чистой механической скорости.

Для бурения твердых абразивных пород продуктивных горизонтов c использованием бурового раствора на углеводородной основе впервые использовано долото компании Smith Bits 152,4 мм Onyx 360 с вращаемыми на 360° резцами PDC, позволяющее работать в условиях высоких температур и недостатка охлаждения.

"В 2019 году ДТЭК Нефтегаз инвестировал в бурение более 3 млрд гривен – мы начали строительство пяти скважин, из которых бурение трех уже завершено с опережением сроков. Такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению инновационных решений и современных технологий, который реализован в компании. Мы эффективно взаимодействуем с ведущими мировыми сервисными компаниями, научно-исследовательскими институтами и членами Экспертного совета ДТЭК Нефтегаз. Это позволяет успешно решать сложные задачи, повышать эффективность и снижать затраты в области разработки месторождений, бурения и добычи углеводородов", – рассказал генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, что в сентябре ДТЭК Нефтегаз успешно пробурил высокодебитную скважину № 53 глубиной 5704 м на Мачухском месторождении, которое характеризуется аномально высокими пластовыми давлениями и температурами.

Также сообщалось, что полтавское село увеличило бюджет благодаря партнерству с ДТЭК Нефтегаз:

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