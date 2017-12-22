"Двойная победа" Украины и России в Стокгольме и новые страсти по ПриватБанку: что изменилось за неделю

Цены на продукты выросли, а Национальный банк предупредил украинцев об опасности проволочек с МВФ

Уходящая неделя ознаменовалась долгожданным решением Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Впрочем, событие расценили как собственную победу и в Украине, и в России. Кроме того, стране запомнится и вердикт другого международного суда – в Лондоне – об аресте активов экс-собственников национализированного ПриватБанка.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 самых важных экономических тем недели.

1. Решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа", – отметили в компании.

В частности:

Суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы.

"Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

Суд также понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров. Как известно, "Газпром"

требовал оплатить газ, поставленный весной 2014 года по цене 485 долларов за тысячу "кубов". В "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной

цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

"Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Б удущие поставки на неподконтрольные территории Донбасса не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации.

В то же время, "Газпром" также заявил о победе в Стокгольме. Российская компания сообщила, что даже с учетом всех отклоненных требований "Нафтогаз" должен заплатить 2 млрд долларов, а также "Нафтогаз" обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 4 млрд куб. м газа. Этот газовый контракт действует до 2019 года.

Но это еще не конец "газовых разбирательств" – "Нафтогаз" требует у "Газпрома" до 16 млрд долларов по второму иску в Стокгольме. Этот спор касается транзитного контракта 2009 года, окончательное решение суда ожидается 28 февраля 2018 года.

2. Арест счетов Коломойского

Высокий суд Англии начал рассматривать иск национализированного Приватбанка к его экс-владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Первым приказом суда стал всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова на общую сумму 2,5 млрд долларов. Решение суда является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Решение суда приветствовало Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ). В Нацбанке подчеркнули, что это "хорошая новость для налогоплательщиков в Украине и украинской экономики", ведь у государства появился шанс вернуть средства, потреченные на докапитализацию ПриватБанка. Регулятор ранее подсчитал, что каждому украинцу пришлось заплатить 3,5 тысячи гривен за спасение ПриватБанка.

Как известно, НБУ настаивает на том, что проблемы с капиталом у "Привата" возникли из-за неправомерных действий бывших владельцев. Еще летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство – из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

Экономист Борис Кушнирук пояснил "Сегодня", что в результате у Украины может появиться основание для объявления Коломойского и Боголюбова в международный розыск. "Если будет доказан факт, что эти лица (экс-собственники "Привата" – Ред.) вывели деньги, речь идет о краже. А если речь идет о краже, то у Украины появляется вполне законное основание объявить их в международный розыск", – отметил Кушнирук.

3. Очет НБУ о финансовой стабильности

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал анализ экономической ситуации в Украине по итогам третьего квартала 2017 года. НБУ предупредил, что задержка с получением транша МВФ угрожает стабильности в стране.

В НБУ уверены – без поддержки международных институтов успешная выплата 20 млрд долларов по госдолгу в 2018 – 2020 годах становится маловероятной. Кроме того, в Нацбанке полагают, что Украине следует начать переговоры о новой программе МВФ еще до завершения текущей. В то же время, эту инициативу не поддерживает министр финансов Александр Данилюк, полагающий такой шаг преждевременным.

Кроме рисков, Нацбанк отчитался и об успехах. Так, по данным регулятора, в Украине оживает кредитование, причем этот процесс не вредит финансовой стабильности государства. Восстановление началось с розничного сегмента – банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских.

Однако по уровню проникновения таких кредитов Украины все равно еще находится на последнем месте в Европе. НБУ ожидает, что в ближайшие несколько лет темпы роста кредитования домохозяйств будут очень высокими. В то же время ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах, по гривневым – самые маленькие за последние 5 лет.

НБУ не обошел вниманием и стремительный рост курса доллара, который на этой неделе побил трехлетний рекорд. Нацбанк уверяет – фундаментальных причин для

падения гривни нет, а нынешнее "проседание" спровоцировали сезонные и психологические факторы, один из которых – именно отсутствие финансирования от МВФ.

4. Цены на продукты к Новому году

Аграрные эксперты начали подводить итоги уходящего 2017 года и назвали ТОП-5 самых подорожавших продуктов в Украине. Расчеты Ассоциации поставщиков торговых сетей проводились в двух измерениях – гривневом и процентном. В итоге получились два отличающихся друг от друга ТОПа. Впрочем, первое место в обоих вариантах занял самый традиционный украинский продукт – сало.

В гривне В процентах 1. Сало +28 грн/кг

2. Свинина +27 грн/кг

3. Сливочное масло +27 грн/кг

4. Говядина +26 грн/кг

5. Мягкий сыр +20 грн/кг 1. Сало +68%.

2. Свекла +58%.

3. Морковь +57%.

4. Свинина +37%.

5. Говядина +30%.

Кроме того, с 11 по 20 декабря подорожали 16 наименований продтоваров из 23 подлежащих государственному мониторингу. Так, цены на говядину с костью поднялись на 1,3 грн – до 114 грн/кг. Высокий прирост продемонстрировали сметана, тушка курицы, мягкий сыр и яйца – от 40 копеек до 1 грн за килограмм или десяток.

Также "Сегодня" рассчитала, сколько стоят три варианта меню к Новому году на разный кошелек: от самого скромного до достаточно объемистого. Кстати, как отмечают эксперты, новогоднее меню украинцев из года в год меняется мало: сырная и мясная нарезка, горячее мясное блюдо и салаты.

5. Прощание со Сбербанком

19 ноября НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже члена этой

группы – VS Банка. НБУ зарегистрировал банковскую группу "Сбербанк" 4 октября 2013 года. В нее входили сам Сбербанк, VS Банк и компания "Сбербанк Лизинг Украина", которая была продана в апреле 2017 года.

Кроме того, Белорусский государственный Паритетбанк направил пакет документов в НБУ для согласования покупки 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка. Наблюдательный совет белорусского финучреждения принял решение о приобретении Сбербанка России в Украине "по итогам анализа возможных путей развития банка". Как отметили в Беларуси, руководство Паритетбанка высоко оценивает потенциал украинской структуры.