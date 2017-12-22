Решение арбитража в Стокгольме: экономист разъяснил, в чем победа Украины

Главным пунктом победы НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома" стала отмена принципа "бери или плати", который был прописан в контракте от 2009 года.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Борис Кушнирук.

"Этот спор состоит из множества тезисов, потому лишь по одному пункту уже принято окончательное решение, но до победы еще далеко", – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что в решении суда идет речь лишь о пункте, который фактически был принят Стокгольмским судом ранее.

"Просто более четко уже разъяснено. Касается, по сути, того, что было требование в контракте, подписанном Тимошенко, подписала, конечно, не она, но это была ее договоренность с Путиным. Там был ужасный для Украины пункт, о том, что Украина должна обязательно выкупать как минимум 33 млрд. кубометров", – напомнил Кушнирук.

Также экономист отметил, что эти объемы газа украинцам приходилось покупать, "даже если некуда его девать, хоть в воздух выбрасывайте, и если мы не выкупаем, то мы должны были за него платить все равно, и платить по той формуле, цены по которой фактически составляли 480 долларов за тысячу кубометров".

"Суд признал это требование "бери или плати" не ок. Оно не является коммерческим, и потому не должно быть. Но вся сумма средств, которую мы должны были платить за этот золотой принцип "бери или плати" мы платить не будем. Вот о чем речь", – заявил эксперт.

Кушнирук обратил внимание также на то, что спорных пунктов в этом договоре намного больше, и там для Украины выиграть не менее важно, чтобы считать, что "Нафтогаз" на самом деле выиграл и эти пункты, в первую очередь, касаются платы за транспортировку.

"На сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы газ вообще-то поставлялся из России в Украину, а потом тот газ выкупали иностранные компании и транспортировали его по территории Украины. Чтобы транспортировка по Украине была уже не договором между Украиной и Газпромом, а между Украиной и западными компаниями, и будем его продавать на европейских рынках, в чем категорически не заинтересована именно Россия", – напомнил он.

По словам эксперта, именно для России этот вариант будет наиболее невыгодным, и она будет делать все, чтобы этого не было.

Экономист уверен, что Москва попытается построить газопроводы в обход Украины, "чтобы таким образом не просто лишить Украину возможности транспортировки на своей территории, но еще и создать условия, когда Россия может вести агрессию против Украины, когда уже не будет зависимости от поставок газа через территорию Украины".

"По суду это подтверждение того решения, которое было принято ранее. Тут нет ничего нового", – резюмировал Кушнирук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России решение Стокгольмского арбитража подали как свою победу, утверждая, что "Нафтогаз" был обязан выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.