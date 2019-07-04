"Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию

Специалист признал наличие проблем, но опроверг "апокалиптические" оценки

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Об этом сайту "Сегодня" рассказал советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев.

"Простой анализ показателей выполнения сводного бюджета показывает, что хотя недовыполнение с начала года, конечно, имеет место, однако оно не катастрофическое", – сказал Гетманцев.

Он подсчитал, что с начала 2019 года недовыполнение бюджета оценивается примерно в 19 млрд грн.

"Это очень плохой результат, однако не катастрофический. Это где-то 4% недовыполнения. Для Государственной налоговой и таможенной служб вполне реально сократить разрыв с планом уже в июле", – считает специалист.

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Гетманцев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что "дыра" в государственном бюджете с начала года якобы превысила 92,6 млрд гривен.

"К сожалению, некоторые СМИ допускают в своих материалах не верную, манипулятивную информацию. <...> Ошибка же состояла в том, что они взяли на 2 июля оказатель выполнения бюджета и сравнили с планом до конца месяца. Это простая математическая ошибка, если исключить умышленные манипуляции", – считает Гетманцев.

Напомним, по данным Министерства финансов, что за первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины был выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита.

Как сообщали новости "Сегодня", госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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