"Эффективность на первом плане": Гончарук оценил решение Рады о приватизации

Премьер заявил, что сейчас каждое третье госпредприятие в Украине не работает

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук приветствует решение Верховной Рады отменить список предприятий, не подлежащих приватизации. Об этом 2 октября он написал на своей странице в Facebook.

"Закон № 1054-1 о приватизации – есть! Перечень из 1470 запрещенных к приватизации предприятий наконец отменен", – отметил глава правительства.

Источник: Алексей Гончарук / Facebook

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Он добавил, что сейчас в Украине 3655 государственных предприятий, из которых 1213 не работают, а 477 – генерируют убытки.

"Для сравнения – в США таких предприятий всего 3 (!) на всю страну. Действующее украинское законодательство до сих пор защищало это безобразие в интересах отдельных лиц – большое количество госпредприятий, которые давно надо было продать эффективным менеджерам, не разрешали приватизировать", – подчеркнул Гончарук.

По его словам, "эффективность должна быть на первом плане", и это есть в Программе действий правительства на пять лет.

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Новости "Сегодня" писали, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации, 13 сентября, а в целом – 2 октября. Теперь его должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Напомним, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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