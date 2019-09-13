Рада сделала шаг к отмене списка не подлежащих приватизации предприятий

Авторы законопроекта, который приняли в первом чтении, – Дмитрий Наталуха и Роксолана Пидласа

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада в пятницу, 13 сентября, приняла за основу законопроект (№ 1054-1), которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

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Документ в первом чтении поддержали 253 народных депутата.

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Авторы проекта Дмитрий Наталуха и Роксолана Пидласа предлагают признать утратившим силу Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" и внести изменения в Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации.

Также предлагается установить, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября Верховная Рада решила отказаться от возможности создавать специальную контрольную комиссию парламента по вопросам приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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