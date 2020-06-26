Египет нашел замену украинской кукурузе

Доля отечественной продукции на египетском рынке остается высокой, но это временно

Доля украинской кукурузы на рынке Египта составила почти 35%. Эта страна остается одним из главных покупателей украинских зерновых, несмотря на растущую конкуренцию для отечественной продукции со стороны Южной Америки. Об этом сообщили аналитики Refinitiv Agriculture в Telegram-канале.

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"Египет наращивает импорт кукурузы на фоне высокого внутреннего спроса. По состоянию на 1 июня 2020 года с начала текущего сезона 2019/20 МГ страна импортировала 6,15 млн тонн кукурузы, что на 19% превышает объем закупок за аналогичный период прошлого сезона", – говорится в сообщении.

Основными поставщиками кукурузы в Египет являются страны Южной Америки (Аргентина и Бразилия) и Черноморского региона, включая Украину и Румынию.

"С начала текущего сезона за период октябрь 2019 – май 2020 году Украина поставила в Египет более 2,4 млн тонн кукурузы, что составляет 36% общего импорта. Для сравнения, в прошлом сезоне 2018/19 года доля украинской кукурузы на рынке Египта составила 32%", – добавляют специалисты.

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Таким образом, суммарная доля поставок южноамериканской кукурузы на египетском рынке в текущем сезоне достигает пока 41%, но может вырасти, считают эксперты. Начиная с марта этого года поставки кукурузы из Украины в Египет начали снижаться, тогда как Аргентина наращивает отгрузки. С июля могут увеличиться поставки кукурузы из Бразилии.

"Низкие ставки фрахта и цены на американскую кукурузу создают сильную конкуренцию украинской кукурузы на рынке Египта. По информации операторов украинского рынка, в течение мая-июня цены предложений по поставкам кукурузы в Египет из Южной Америки были на 5-10 долл./т ниже, чем для украинского товара", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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