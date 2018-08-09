Эконом-отпуск: сколько стоит бюджетный отдых в Очакове

В легендарном городке Очакове в Николаевской области многие сдают жилье отдыхающим. Журналисты "Сегодня" выяснили, насколько экономным получится отдых в этом месте.

Местная жительница Валентина предлагает арендовать двух-, трех- четырехместные комнаты по 100 гривен в сутки с человека.

"Холодильник на кухне. Телевизор тоже на общей кухне. Кондиционера у меня нет. Мы вынуждены столько денег брать, потому что вода дорогая, газ дорогой, а пенсии маленькие. Это нам поддержка: что летом заработал – на то зимой и живешь", – говорит Валентина.

Кухня и удобства находятся во дворе. Хозяйка говорит, что большинство отдыхающих готовят себе завтраки, обеды и ужины сами, как и в Бердянске.

Турист из Житомирской области Сергей подтверждает эту информацию и добавляет – продукты закупают на местном рынке. Мясо на кости здесь продают по 130 гривен за килограмм, дыни – 10 грн/кг, зелень – три гривни за пучок, помидоры – 15 грн/кг, огурцы – от 5 грн/кг, а початок кукурузы обойдется в 7 гривен.

Еду продают и на местном пляже. Здесь вареная кукуруза стоит 12 гривен за початок, а пирожки – 15 грн за штуку.

Юрий приехал в Очаков из Николаева и делится собственными секретами бюджетного отпуска.

"Мы снимаем недорого – 100 гривен с человека. Еду мы с собой взяли. Я понимаю, что люди хотят заработать, но у нас тоже зарплаты сейчас не такие, чтобы раскидываться деньгами", – говорит Юрий.

В целом, отдых в Николаевской области оказался дешевле морских развлечений в Одесской. Поселиться здесь можно за 80-100 гривен в сутки, а продукты продают по ценам некурортных городов Украины.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит отдохнуть в Железном Порту в Херсонской области.