"Экономически ненужный и политически вредный": глава ОБСЕ дал оценку "Северному потоку – 2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Словакия считает проект "Северный поток – 2", который реализовывается в обход Украины, ненужным и вредным. Об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в интервью ВВС.

По его словам, Братислава и Киев уже много лет занимаются вопросом сохранения транзитных возможностей после запуска газопровода.

"Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически ненужным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот "Северный поток – 2" будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему будут дальше использовать, потому что иначе было бы совсем нелогично", – заявил Лайчак.

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При этом он отметил важность дальнейшей работы украинской газотранспортной системы.

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"Зачем нам уходить от того, что у нас есть, что работает хорошо и вместо этого вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток – 2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", – заключил Лайчак.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

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