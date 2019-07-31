Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%202 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%202 2019-07-31T13:28:00+03:00 Экономика Глава OMV Райнер Зеле считает, что надо подождать решения Дании

Время запуска газопровода "Северного потока – 2", против которого выступает Украина, зависит от последнего разрешения Дании, пока проект реализуется согласно установленным срокам. Об этом сегодня, 31 июля, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в комментарии Bloomberg TV.

"Время запуска зависит от оставшегося последнего разрешения Дании. Власти выполняют свою работу професионально. Я не вижу в каких-либо задержках стратегию датских властей. По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки", – сказал он.

Реклама

При этом, по словам Зеле, необходимо подождать, пока Дания примет решение.

В тренде ГПУ подготовила подозрение российскому следователю за фабрикацию дела Карпюка

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах. В июне 2019 года компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток – 2" – отозвала одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, на прохождение газопровода через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм. Заявки по двум другим маршрутам находятся на рассмотрении.

В мае сообщалось, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020-го.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама