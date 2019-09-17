Эксперты поделились своими сомнениями относительно запуска "Северного потока – 2"

Эксперты считают, что в середине 2021 года "Северный поток - 2" точно не заработает

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

До середины 2021 года газопровод "Северный поток – 2" вряд ли будет построен. Об этом заявила исследовательница американского фонда Джеймстаун Маргарита Ассенова во время круглого стола на тему "Холодная зима – 2020? Как Украины победить Россию в газовом фронте".

"Хотя вторая ветка "Турецкого потока" уже завершена, она никуда не уходит, не идет на север до Болгарии и Сербии. "Северный поток – 2" не построено, и его запуск задержат еще на полтора года, по крайней мере решением Дании использовать западный маршрут вместо того, которому отдавал предпочтение консорциум "Северный поток". Так что вряд ли до середины 2021 "Северный поток – 2" будет построен", – отметила эксперт.

Даже после его достройки, уйдет время на то, чтобы он заработал, говорит Эдвард Чау, исследователь центра стратегических и международных отношений.

"Что касается "Северного потока – 2", даже после его достройки потребуется еще два года, чтобы его запустить. Для перемещения этого объема газа на европейский газовый рынок понадобятся соединения за пределами Германии", – отмечает эксперт.

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Отметим, что газопровод "Северный поток – 2" построен более чем на 70%. Операторы проекта обещают, что работы будут завершены до конца года, или в начале следующего. что по мнению экспертов, маловероятно.

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Кроме того, уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС, предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно, с возможностью дополнительного транзита 30млрд кубометров.

В России заинтересованы не связывать себя долгосрочным контрактом, надеясь как можно скорее завершить строительство газопроводов, будут поставлять российский газ в Европу в обход Украины – "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

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