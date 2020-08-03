Экономика идет под откос: эксперты озвучили печальные прогнозы

Власти Украины уверены: худшее позади и скоро экономические показатели пойдут вверх. По словам премьера Дениса Шмыгаля, падение в 2020 году будет компенсировано ростом на 4,6% в 2021 году. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты говорят, что наша экономика еще долго будет ощущать последствия карантина, хотя ситуация должна постепенно улучшаться.

"Если кратко: во втором квартале было падение на 10%, в третьем будет на 5%, в четвертом – на 0%, итого 15%. Очевидно, что по итогам года в "плюс" страна не выйдет. Особенно если отмену карантина могут затянуть до конца октября, до выборов, то есть политика переиграет экономику", – подсчитал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более оптимистичен – он оценивает в 7% падение украинской экономики в 2020 году, что совпадает с прогнозом МВФ. Но, по его мнению, многое будет зависеть от того, не начнется ли осенью новая волна коронавируса.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Не догнали, но придется перегнать: как карантин уничтожал экономику Украины".

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Напомним, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Кабмин обещает повысить помощь малообеспеченным семьям. Подробнее смотрите в сюжете:

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