Українська
$ 27,68
32,78
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Экономика идет под откос: эксперты озвучили печальные прогнозы

3 августа, 14:12

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Аналитики считают, что карантин может затянуться из-за политики

Власти Украины уверены: худшее позади и скоро экономические показатели пойдут вверх. По словам премьера Дениса Шмыгаля, падение в 2020 году будет компенсировано ростом на 4,6% в 2021 году. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты говорят, что наша экономика еще долго будет ощущать последствия карантина, хотя ситуация должна постепенно улучшаться.

"Если кратко: во втором квартале было падение на 10%, в третьем будет на 5%, в четвертом – на 0%, итого 15%. Очевидно, что по итогам года в "плюс" страна не выйдет. Особенно если отмену карантина могут затянуть до конца октября, до выборов, то есть политика переиграет экономику", – подсчитал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Реклама

Читайте также: Карантин ударил по карманам: украинцы тратят сбережения и берут дорогие кредиты

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более оптимистичен – он оценивает в 7% падение украинской экономики в 2020 году, что совпадает с прогнозом МВФ. Но, по его мнению, многое будет зависеть от того, не начнется ли осенью новая волна коронавируса.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Не догнали, но придется перегнать: как карантин уничтожал экономику Украины".

Реклама

Напомним, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Кабмин обещает повысить помощь малообеспеченным семьям. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика кризис прогноз карантин ВВП Украина Олег Пендзин Александр Охрименко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"Экономика
Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августа
Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августаЭкономика
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богаче
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богачеЭкономика
Повышение пенсий в Украине: кому сколько добавили
Повышение пенсий в Украине: кому сколько добавилиЭкономика
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять