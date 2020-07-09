Экономика падает: в Кабмине оценили потери

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, падение которого по итогам года может достигнуть 8%, в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Такие данные опубликованы в обзоре, который подготовило Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", – говорится в обзоре.

При этом в мае темпы падения большинства видов экономической деятельности замедлились благодаря смягчению карантина. В Минэкономики отметили, что это касается торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

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"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", – говорится в обзоре.

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Напомним, ранее МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%. При этом ЕБРР недавно допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

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