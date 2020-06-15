Экономические сценарии для Украины: Кабмин рассматривает варианты

Несмотря на то, что Кабмин ранее заявил, что прогнозные показатели выполнения бюджета лучше, чем в прогнозе Международного валютного фонда, падение экономики в Украине может достигнуть 8% ВВП по сравнению с прошлым годом. Такой сценарий содержит обновленная программа действий Кабмина, опубликованная на правительственном портале.

"Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а поэтому может ощутить более существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", – сказано на сайте Кабмина.

Среди причин, которые могут повлиять на показатель ВВП, – негативное влияние пандемии, которое усиливается началом глобальной экономический рецессии. Все это может ударить по уровню благосостояния граждан.

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При этом, согласно прогнозам МВФ, падение мирового ВВП может составить 3%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Напомним, Украина постепенно выходит из карантина. 10 июня начался четвертый этап ослабления ограничений. Возобновилась работа гостиниц и баз отдыха, спортзалов и культурных заведений. В "большой" экономике тоже, вроде бы, наметились позитивные сдвиги: цены на нефть и газ восстанавливаются, многие финансовые рынки начали расти. Означает ли это, что мир начал выходить из кризиса? В этом вопросе разбирался сайт "Сегодня".

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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