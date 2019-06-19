Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Экономика Украины "притормозила": названы причины

19 июня, 11:29

В Нацбанке проанализировали ситуацию с выборами, урожаем и глобальными экономическими угрозами

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. Это почти на процент меньше предыдущего года и равен 2016 году. Но сравнивать этот показатель напрямую с данным трехлетней давности не совсем корректно, рассказал зампредседателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Deutsche Welle.

"Надо понимать, что просто сравнивать с 2016 годом трудно – тогда база была очень низкой, с тех пор экономика выросла. А так, есть несколько причин, почему в этом году экономика замедляется. В прошлом году у нас был почти рекордный урожай – почти 70 млн тонн. В этом году мы ожидаем пока немного меньший урожай. Это один фактор. Второй – то, что мы видим по ожиданиям бизнеса, связанным с политическим циклом. Третий момент – мировая экономика замедляется. На Украину как на открытую экономику сильно влияет ситуация на внешних рынках. Ну и четвертый фактор – в конце 2018 года и в начале 2019-го ситуация в Азовском море краткосрочно также влияла на темпы роста металлургической, горнодобывающей отраслей. Также влияет монетарная политика Национального банка, которая остается достаточно жесткой, чтобы снижать инфляцию", – объяснил Сологуб.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также ухудшил прогноз ВВП Украины до 2,5%, аргументируя такое решение выборами. Но, по словам Сологуба, период выборов влияет на экономику не так сильно, как можно предположить.

"Когда мы в этом году опрашивали компании, некоторые из них говорили, что считают этот период выборов периодом неопределенности, и это в определенной степени влияет на решения, которые они принимают. Но мы уже прожили один предвыборный период, видели определенные колебания курса, но не видели ничего такого экстраординарного. В рамках программы МВФ в прошлом году был принят адекватный бюджет. Мы видим, что постепенно экономика уже приучается жить в режиме политического цикла", – резюмировал Сологуб.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экономика, НБУ, ВВП, Сологуб, рост ВВП, рост экономики

Вы сейчас просматриваете новость " Экономика Украины "притормозила": названы причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине падает долларизация экономики

Сегодня, 11:08

НБУ назвал ориентиры и цели по уменьшению доли инвалюты

Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках

Сегодня, 10:18

Рынок потребительских займов развивается, но некоторые проблемы остаются

Нацбанк упростил жизнь бизнесу в Украине

Вчера, 20:11

В Украине отменили одно из требований НБУ для предпринимателей

Мировая экономика сменила тренд: эксперт объяснил глобальный прогноз

Вчера, 10:40

За несколько лет ситуация серьезно изменилась

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Как спастись от клещей

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Зеленский о гибели ребенка, раненного полицейскими

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» во время парада

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

"Ваша честь, нам что, плакать?": Мамаев - об улыбках в суде

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Назван самый полезный суп

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь