Экономика Украины "притормозила": названы причины

В Нацбанке проанализировали ситуацию с выборами, урожаем и глобальными экономическими угрозами

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. Это почти на процент меньше предыдущего года и равен 2016 году. Но сравнивать этот показатель напрямую с данным трехлетней давности не совсем корректно, рассказал зампредседателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Deutsche Welle.

"Надо понимать, что просто сравнивать с 2016 годом трудно – тогда база была очень низкой, с тех пор экономика выросла. А так, есть несколько причин, почему в этом году экономика замедляется. В прошлом году у нас был почти рекордный урожай – почти 70 млн тонн. В этом году мы ожидаем пока немного меньший урожай. Это один фактор. Второй – то, что мы видим по ожиданиям бизнеса, связанным с политическим циклом. Третий момент – мировая экономика замедляется. На Украину как на открытую экономику сильно влияет ситуация на внешних рынках. Ну и четвертый фактор – в конце 2018 года и в начале 2019-го ситуация в Азовском море краткосрочно также влияла на темпы роста металлургической, горнодобывающей отраслей. Также влияет монетарная политика Национального банка, которая остается достаточно жесткой, чтобы снижать инфляцию", – объяснил Сологуб.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также ухудшил прогноз ВВП Украины до 2,5%, аргументируя такое решение выборами. Но, по словам Сологуба, период выборов влияет на экономику не так сильно, как можно предположить.

"Когда мы в этом году опрашивали компании, некоторые из них говорили, что считают этот период выборов периодом неопределенности, и это в определенной степени влияет на решения, которые они принимают. Но мы уже прожили один предвыборный период, видели определенные колебания курса, но не видели ничего такого экстраординарного. В рамках программы МВФ в прошлом году был принят адекватный бюджет. Мы видим, что постепенно экономика уже приучается жить в режиме политического цикла", – резюмировал Сологуб.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%.

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