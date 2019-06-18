Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Фото: пресс-центр НБУ

По итогам 2019 года мировая экономика будет расти еще медленнее, чем прогнозировалось ранее. Такой прогноз содержится в июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические перспективы".

В целом мировая экономика замедлится до 2,6%, тогда как в январском докладе прогнозировалось 2,9% роста мирового ВВП. И эксперты называют показатель в -0,3% очень серьезным.

"0,3% – это достаточно серьезное понижение роста, – говорит экономический эксперт-аналитик Алексей Кущ. – Это означает, что мировая экономика выпала из тренда развития 3%+. Предыдущие несколько лет она росла больше, чем на 3% в год. На этот год первоначально был прогноз 2,9%, то есть экономика уже выпадала из этого тренда, но еще находилась как бы на грани. А сейчас прогноз роста вообще понижен до2,6%. Т. е. мировая экономика уже окончательно выпала из этого тренда 3%+. Это достаточно серьезный психологический фактор. И это очень много в масштабах экономики. Это значит, что какой-то точечной коррекцией уже не обойдется. Такое замедление мировой экономики говорит о том, что замедлятся практически все основные сегменты".

При этом ухудшение прогнозов произошло практически по всем основным группам стран и, частности, по ряду отдельных стран, которые важны для экономики Украины. Оценка перспектив самой Украины, по сравнению с предыдущим докладом, который был опубликован в январе 2019-го, ухудшилась на 0,2% – до 2,7% роста ВВП. Напомним, такая же цифра была озвучена Всемирным банком в апреле на брифинге в Киеве. Учитывая, что в 2018 году рост украинской экономики составил 3,3%, это довольно серьезное замедление.

"Уровень 2,7% для Украины – очень низкий. Украина может расти значительно быстрее, но ухудшение прогноза означает, что Всемирный банк не видит, за счет чего это будет происходить. Потому что реформ нет, коррупция серьезная, война на Востоке, климат плохой, инвестиционная привлекательность очень низкая, прямые иностранные инвестиции не приходят. Это все не позволяет Украине расти достаточно быстро", – говорит Тарас Козак.

При этом общее ухудшение ситуации в мире несет для Украины дополнительные риски.

По свежим данным ВБ, экономика в группе развитых стран не сможет показать в текущем году даже 2% роста, как ожидалось раньше. Ее ВВП увеличится в общем на 1,7%. Относительно США прогноз не изменился – 2,5% в этом году. Но не изменился и прогноз на следующий год, где предсказано замедление роста сразу до 1,7%.

Развитые страны Европы, которая является основным торговым партнером Украины, как теперь ожидается, допустят замедление экономики уже в этом году до 1,2% – это сразу на 0,4% меньше чем прогнозировалось раньше. Развитые страны в мировом масштабе смогут показать увеличение ВВП на 1,7%, что на 0,2% хуже, чем ожидалось ранее.

Для группы развивающихся стран, куда относят и Украину, средний показатель роста ВВП хотя и самый низкий за последних четыре года, однако гораздо выше, чем в Украине. И это означает, что мы будем отставать от других развивающихся стран, с которыми нас обычно сравнивают. Ожидается, что в 2019 году рост экономики в группе развивающихся стран составит 4%. В январе прогнозировалось 4,3%. В Китае, который является одним из основных торговых партнеров Украины, рост составит 6,2%. Так прогнозировалось и в январе, но подобный уровень развития экономики для Китая считается крайне низким, а в следующем году он понизится еще больше – как сейчас ожидается, до 6,1%.

Что касается региона, куда относят Украину – Европа и Центральная Азия, – то замедление экономического роста здесь оценили сразу на 0,7% хуже, чем в январе, – в 1,6%. Больше всего потеряла в оценке Турция, которая также является важным для Украины торговым партнером, – сразу 2,6%. Таким образом, ожидается, что по итогам 2019 года в этой стране произойдет не рост, а падение ВВП на 1%. Напомним, в 2017 году Турция показала рост 7,4%, в 2018-м – 2,6%.

Кстати, прогноз Всемирного банка на 2020 год также ухудшился. По миру – с 2,8 до 2,7% роста. По развитым экономикам – с 1,6 до 1,5%, по еврозоне – с 1,5 до 1,4% и т.д. Прогноз для Украины на 2020 год пока остался прежним: 3,4%. А это значит, что потенциал для развития у нас имеется.

Пресс-релиз о новом докладе Всемирный банк озаглавил "Усиление напряженности, слабый рост". И, по мнению экспертов, сегодня действительно одним из ключевых факторов, которые провоцируют снижение темпов развития, является торговая война, которая создает напряженность в разных регионах и негативно сказываются на экономиках разных стран и всего мира.

"Считается, что сейчас есть вероятность начала большой мировой торговой войны между Китаем и США. Каждая из этих страны сейчас вводит все новые пошлины на товары происхождением из той страны, с которой она воюет. Значит, в обеих воюющих странах будет падать производство и ВВП. Но эти страны закупают сырье и различные другие товары в третьих странах. В частности, Украина поставляет в Китай железную руду и другие товары. Если рост экономики будет происходить медленнее, значит, закупаться будет меньше товаров и у нас будет меньше их производиться. То есть влияние торговой войны на экономику нашей страны тоже будет", – сказал в комментарии сайту "Сегоня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Чем опасно для Украины снижение экономического роста в каждой из групп стран, сайту "Сегодня" объяснил Алексей Кущ:

"Динамика роста экономики США достаточно важна в плане роста сырьевых рынков. Украина имеет как раз сырьевую экономику, экспортирует сырье, и наблюдается прямая связь между изменением цен на сырьевые товары на мировых рынках и ростом украинской экономики. Второй момент – то, что замедляется до 1,5% еврозона. Это вообще для нас очень печально, потому что около 20 млрд долларов нашего экспорта идет в еврозону, это один из самых основных экономических партнеров. Если у них рост замедляется, значить, покупать наших товаров там будут меньше. И самое главное – уровень Украины относительно группы развивающихся стран. У них будет рост около 4%. Для группы развивающихся стран это очень мало. Китай в прошлом году, например, вырос на 6,6%, и это был антирекорд за последние десять лет. А в этом году предполагается, что рост вообще замедлится до 6,2%. Чем Китай важен для нас? Он потребляет 50% мирового производства стали. И, если Китай замедляется, спрос на металл будет меньше. Для нас все это – очень тревожные звонки. Потому что, с одной стороны, мы сырьевая страна, и замедление американской экономики обязательно приведет к стагнации сырьевых рынков. С другой стороны, замедление роста в еврозоне обязательно повлияет на наш экспорт. И третье – замедление Китая – это уменьшение спроса н один из наших основных экспортных товаров, металл. Это тоже достаточно серьезный удар по нашей экономике", – перечисляет Алексей Кущ.

По словам экспертов, ухудшения экономического состояния украинцев пока не будет. Все-таки экономика будет еще расти, а не ухудшаться, как, например, в Турции. А это значит, что социальные стандарты не снизятся, украинцы в этом году получат на 2,7% больше товаров и услуг, чем в прошлом. То есть станут на 2,7% богаче.

Но при этом эксперты говорят, что более корректно сравнивать не вчерашний и сегодняшний день, а то, как меняется ситуация вокруг.

"Казалось бы, если сравнивать себя с собою вчерашними, то все, вроде бы, неплохо. Но это так не работает. Потому что люди сравнивают себя с окружением. Они едут в Польшу и видят, что там жизнь улучшается быстрее, чем у нас. Едут в Западную Европу или Штаты и видят, что там вообще экономика растет космическими темпами. Вот у нас у многих сегодня уже есть плазменные телевизоры, смартфоны. И это намного лучше, чем было в 90-е годы прошлого века. Так что, получается, с каждым годом мы живем лучше. Но это неправильно – сравнивать сегодняшнюю жизнь с 90-ми годами. Или как в СССР сравнивали уровень жизни с 1913 годом. Это самоуспокоение, которое не приводит ни к чему хорошему. Правда в том, что по итогам этого года мы станем еще беднее относительно других стран. Потому что Польша, например, растет быстрее нас, многие другие европейские страны растут быстрее. А значит, можно сказать, что по итогам года украинцы станут чуть богаче, чем вчера, но еще беднее, чем, скажем, поляки", – объясняет Тарас Козак.

Он обращает внимание, что большие торговые войны не только приносят проблемы, но еще и открывают возможности. Нужно только уметь ими воспользоваться

"Например, какой-то товар нельзя поставлять в США из Китая, но из Украины можно. И Украина может стать поставщиком этого товара в Штаты. Только вот Украина почему-то никогда не может воспользоваться этими возможностями", – говорит Тарас Козак.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что ждет экономику Украины до 2022 года.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены.

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