Экономика Украины растет слишком медленно: МВФ назвал проблемы

ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по ЕС

/ Фото: пресс-центр НБУ

Рост ВВП Украины в 2,5-3,5% остается слишком низким, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседними странами. Об этом заявили в миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам работы в Киеве, отметив, что МВФ и Украина продолжат дискуссии о новой программе.

ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы, отметили в МВФ.

"Рост сдерживается слабой бизнес-средой – с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией, а также тем фактом, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия… Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто", – подчеркнула миссия фонда.

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МВФ подчеркнул необходимость более мощного роста для Украины, решающим для которого будет реализация реформ для перехода страны к полноценной рыночной экономике. Фонд отметил, что также важно проводить взвешенную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровня долга и повышать эффективность госрасходов, в том числе в образовании, здравоохранении и адресной социальной помощи.

"Это также означает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопление резервов в условиях режима гибкого обменного курса. Критически важной является защита финансовой стабильности с одновременным усилением финансового посредничества и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков", – добавил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Напомним, накануне отъезда мисссии МВФ, 26 сентября, СМИ сообщили, что миссия МВФ не будет рекомендовать новую программукредитования для Украины. Анонимные источники отмечали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

По данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF. При этом министр финансов Оксана Маркарова также заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.

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