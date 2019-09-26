Новой программы не будет: СМИ узнали о срыве переговоров МВФ и Украины

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не будет рекомендовать совету директоров МВФ заключение с Украиной новой программы кредитования. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на анонимные источники, знакомые с предварительными результатами работы двухнедельной работы миссии МВФ в Киеве.

По данным агентства, причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками ПриватБанка. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал интервью американскому изданию Financial Times, и оно возмутило мировых финансистов, поскольку в статье говорится о готовности властей Украины искать компромисс.

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Несмотря на то, что впоследствии Гончарук дал комментарий о том, что правительство не ведет никаких переговоров по поиску компромисса, заявления украинского премьера миссией МВФ были восприняты "с большой тревогой", отмечает агентство.

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В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний день в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в "Привате", указано в материале. Одним из вариантов является фиксация в меморандуме недопустимости изменений в закон о гарантировании вкладов.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа МВФ не может быть предоставлена – неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год.

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"Пока у фонда есть вопросы и к макропоказателям, и к дефициту бюджета", – отметил собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Еще одним вопросом является сохранение независимости Национального банка. В МВФ, по данным агентства, опасаются, что если руководство НБУ будет сменено )а такую вероятность продолжают подтверждать источники), то это может отразиться на независимости регулятора.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала проводить встречи, которые продолжаются до сих пор. По данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако тоже уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.

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