Экономика Украины ускорила рост: в Госстате назвали причину

МВФ при этом ожидает, что дефицит торгового баланса еще даст о себе знать

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 вырос на 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года из-за роста экспорт. Об этом сообщил украинский Госстат.

"Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт услуг из Украины вырос на 5,7%. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,86 млрд долларов", – объяснили в Госстате.

Впрочем, в целом экспорт товаров и услуг из Украины увеличился на 11,1%, что меньше, чем рост импорта – "плюс" 13,5%. При этом дефицит торгового баланса Украины выросла в 13 раз. Платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Правда, это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.

К слову, в МВФ ожидают, что в 2018 году дефицит платежного баланса Украины составит 3,7% ВВП вместо запланированных 3% (примерно на 15 млрд грн), а в 2019 году он составит 3,5%.





Напомним, базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, одобренного Кабмином, предусматривает, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 3% с прогнозируемых в 2018 году 3,2%. При этом в 2020 году рост украинской экономики ускорится до 3,8%, а в 2021 году составит уже 4,1%.