Экономике Европы прочат беспрецедентный спад из-за COVID-19

Снижение ВВП по итогам года может превысить 10%

Европейскую экономику, которая уже страдает от пандемии коронавируса, ждет беспрецедентный спад. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности ограничений, действующих в государствах еврозоны для ограничения распространения коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что экономика Франции обвалилась на 5,8% за первый квартал 2020 года. Этот спад – самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.

Также Международный валютный фонд подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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