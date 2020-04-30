Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Экономике Европы прочат беспрецедентный спад из-за COVID-19

30 апреля, 16:48

Ксения Капустинская

Снижение ВВП по итогам года может превысить 10%

Европейскую экономику, которая уже страдает от пандемии коронавируса, ждет беспрецедентный спад. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности ограничений, действующих в государствах еврозоны для ограничения распространения коронавируса.

Реклама

В тренде
Украина готова к "нулевому транзиту" газа из России – Макогон

Напомним, ранее стало известно, что экономика Франции обвалилась на 5,8% за первый квартал 2020 года. Этот спад – самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.

Также Международный валютный фонд подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

А новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин в Украине ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика кризис ЕС ВВП Кристин Лагард еврозона ЕЦБ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил Кабмин
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил КабминЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
В Украине резко обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифры
В Украине резко обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифрыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...