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Исторический антирекорд: экономика Франции обвалилась из-за COVID-19

30 апреля, 11:09

Ксения Капустинская

В стране опубликовали статистические данные за первый квартал года

Пока аналитики пытаются спрогнозировать потери от пандемии коронавируса, в Европейском Союзе уже стали появляться первые статистические данные, которые позволяют оценить негативный экономический эффект COVID-19. В частности, пандемия привела к рекордному снижению ВВП Франции – на 5,8% за первый квартал 2020 года, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду.

Как отметили эксперты института, этот спад – самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года — тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

Учитывая, что в последнем квартале 2019 года было отмечено снижение ВВП на 0,1%, это означает, что в настоящее время во Франции происходит рецессия. Уровень инвестиций в стране снизился на 11,8%. Также аналитики констатировали беспрецедентное снижение потребления населения – на 6,1%. Одновременно с этим снижаются и показатели внешней торговли. Объем экспорта упал на 6,5%, импорта — на 5,9%.

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По мнению экспертов, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

В тренде
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При этом эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему кризис может ударить по Украине сильнее, чем по другим странам.

Также новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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экономика Франция кризис ВВП коронавирус рецессия

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