Исторический антирекорд: экономика Франции обвалилась из-за COVID-19

В стране опубликовали статистические данные за первый квартал года

Пока аналитики пытаются спрогнозировать потери от пандемии коронавируса, в Европейском Союзе уже стали появляться первые статистические данные, которые позволяют оценить негативный экономический эффект COVID-19. В частности, пандемия привела к рекордному снижению ВВП Франции – на 5,8% за первый квартал 2020 года, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду.

Как отметили эксперты института, этот спад – самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года — тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

Учитывая, что в последнем квартале 2019 года было отмечено снижение ВВП на 0,1%, это означает, что в настоящее время во Франции происходит рецессия. Уровень инвестиций в стране снизился на 11,8%. Также аналитики констатировали беспрецедентное снижение потребления населения – на 6,1%. Одновременно с этим снижаются и показатели внешней торговли. Объем экспорта упал на 6,5%, импорта — на 5,9%.

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По мнению экспертов, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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