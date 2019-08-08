Экономику Украины ждет рывок: Зеленский в Турции заговорил о 7% роста ВВП

Владимир Зеленский во время визита в Турцию / Фото: president.gov.ua

Через пять лет Украина кардинально изменится, а темпы роста ВВП страны достигнут 5-7% в год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию.

"Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся. В ближайшие пять лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по 5-7% в год, и я приглашаю турецкий бизнес расти вместе", - заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", также во время бизнес-форума в Турции Зеленский заявил, что в Украине будет открытый рынок земли и легальные азартные игры. Такие шаги, по мнению президента, позволят привлечь инвесторов.

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Кроме того, Зеленский заявил, что осенью будет принят закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями.

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Также глава украинского государства призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса. "Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", – сказал президент Украины. Зеленский при этом анонсировал, что до конца года в Киеве пройдет VIII заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

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Напомним, рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

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