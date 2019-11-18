Экономист назвал инициативу Геруса по импорту электроэнергии из России примером влияния Коломойского на власть

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Примером влияния предпринимателя Игоря Коломойского на решения власти является восстановление импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

Об этом заявил шведский экономист, старший сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд 14 ноября в ходе выступления на пресс-конференции Бизнес-совета США и Украины в Киеве, сообщает KyivPost.

По его мнению, сегодня важнейшей задачей для Украины является поиск способа нейтрализации влияния Коломойского.

"Кто такие люди, которые голосуют за коррупцию? – спросил Аслунд. И добавил: "Это люди Коломойского в партии "Слуга народа".

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Экономист отмечает, что решение восстановить импорт электроэнергии из России было благоприятным для бизнес-интересов Коломойского, компании которого первыми получили российский ток.

Также Аслунд вспомнил интервью Коломойского Financial Times в мае 2018 года, повлекшее обесценивание украинской национальной валюты на 3% из-за того, что бизнесмен призвал Украину объявить дефолт и не платить долги перед Международным валютным фондом.

Учитывая вред, который наносит влияние Коломойского на экономику Украины, Аслунд призвал президента Владимира Зеленского принять меры.

Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября благодаря "поправке Геруса" (главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса) началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч/сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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