Импорт российского электричества начал уничтожать украинскую генерацию – эксперты

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Импорт российской электроэнергии уничтожит украинскую генерацию, предупреждали энергетические эксперты еще несколько месяцев назад.

И вот эти прогнозы сбываются. В "Укрэнерго" сообщили: вынуждены ограничивать отечественные мощности. Чем это грозит? Разбирались корреспонденты "Сегодня".

Почти полтора месяца Украина может покупать российскую электроэнергию по двухсторонним контрактам. И вот первые результаты:

"5 ноября у нас был критический день. Мы имели 440 мегаватт перепроизводства электроэнергии. У нас не оставалось других инструментов, мы впервые два раза, на 16 и на 30 минут, впервые мы ввели ограничение энергетической мощности трех крупных ветровых электростанций", – сообщил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

То есть, таким образом в Украине предпочли не свои, а киловатты из России. Крупнейшие отечественные генерирующие компании уже подсчитывают убытки.

"На данный момент ситуация такова, что заявленные очень низкие цены на рынке "на сутки вперед". Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительная финансовая нагрузка. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц", – заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский.

А вместе с руководителями генерирующих компаний каждый из украинцев может начинать считать, сколько потеряет, считает бывший министр энергетики Иван Плачков.

"С экономической точки зрения, это огромные потери не только для энергетики, а в целом для страны, потому что это налоги. Эти компании, "Энергоатом", генерирующие компании, они являются хребетообразующимы, бюджетообразующими компаниями", – Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах.

Не соглашается Андрей Герус. Человек, который, как утверждают эксперты, включил русский свет в Украине. Говорит: все это – здоровая конкуренция и справедливый рынок.

"На бирже, на рынке "на сутки вперед" цена на электроэнергию снизились для всех. Каждый ее может там купить дешевле", – говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Очередная кремлевская энергетическая игла, а не рынок – говорят эксперты, ведь отношения, по их мнению, – односторонние. Украинское Москва не берет, только сплавляет свое. Да, за копейки. Но это – отработанная схема.

"То, что Россия будет демпинговать, у меня вообще не было ни минуты сомнения. Она будет даром поставлять, лишь бы занять рынок, а потом иметь возможность переключить рубильник: отключить и всё. Это угрожает энергетической безопасности страны", – заявляет медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

Предательство национальных интересов, преступления против государства, коррупция – эксперты не выбирают слов, описывая возрождение российского импорта электроэнергии. Они уверены: правоохранительные органы должны вмешаться.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Эксперты уже отмечали, что начавшаяся из-за новых законодательных норм экспансия электроэнергии из РФ на украинский рынок привела к появлению признаков нарушения критериев безопасности Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт-ч в сутки.

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