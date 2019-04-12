Эксперт: Глобальный кризис ударит по Украине, но не сразу

Пока что ситуация для страны остается нормальной, подчеркивает специалист

Фото: AFP

Международный валютный фонда (МВФ) и другие финансовые организации предупреждают о замедлении мировой экономики. К примеру, вслед на Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), МВФ ухудшил глобальный прогноз. По итогам 2019 года Фонд ожидает роста мирового ВВП на 3,3%, вместо 3,5% в предыдущем прогнозе.

Кризисные явления, если они наберут силу в мире, не обойдут стороной и Украину, рассказал "Сегодня" экономический эксперт, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Впрочем, по его словам, негативный эффект проявится не сразу, а влияние кризиса будет опосредованным – через сырьевые рынки.

"Украина почувствует это на себе обязательно, но только после того, как начнется снижение цен на сырьевую группу товаров. А сейчас цены на сырьевую группу товаров, с которыми выходит на мировые рынки Украина – металл, химия и зерно – не снижены", – говорит эксперт.

Напомним, ранее о замедлении экономического роста в мире также предупредил аналитический центр Brookings, чьи эксперты назвали основные глобальные угрозы.

Ключевые риски для мировой экономики обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

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