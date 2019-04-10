Мировая экономика замедлила рост: МВФ назвал причины и ухудшил прогноз

Аналитики Фонда подготовили свежий отчет о глобальных рисках

Фото: AFP

Мировая экономика замедлила рост: МВФ назвал причины и ухудшил прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg 2019-04-10T10:11:00+03:00 Экономика Аналитики Фонда подготовили свежий отчет о глобальных рисках

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики. При этом МВФ сохранил прогнозы для Украины. Речь об этом идет в обзоре Фонда World Economic Outlook.

Так, прогноз роста мирового ВВП в 2019 году ухудшен на 0,2 процентных пункта (п.п.) – до 3,3%. При этом наибольший рост среди стран с развитой экономикой, по прогнозам аналитиков, покажут США.

На 2020 год МВФ по-прежнему прогнозирует ускорение роста до 3,6%. Так же, по подсчетам Фонда, глобальный ВВП вырос в 2018 году.

Специалисты МВФ отмечают, что в целом рост мирового ВВП в 2018 году оказался на 0,3 п.п. ниже, чем рассчитывали. Причинами стали:

торговая война между США и Китаем;

проблемы автопроизводителей в Германии;

кризисы в развивающихся странах – Аргентине и Турции;

кредитная политики в Китае;

ужесточение финансовых условий при нормализации денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой.

Так, рост глобального ВВП достиг пикового показателя около 4% в 2017 году, однако замедлился до 3,6% в 2018 году, и продолжит эту динамику в 2019 году. "Сохраняется значительная неопределенность, особенно когда темпы роста в странах с развитой экономикой приближаются к своему невысокому долгосрочному потенциальному уровню", - считают аналитики.

Напомним, ранее о замедлении экономического роста в мире заявил аналитический центр Brookings, чьи эксперты назвали основные глобальные угрозы.

Также ОЭСР ухудшила глобальный прогноз. Организация предполагает, что рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3%. Ранее организацией ожидался рост мирового ВВП на 3,5%. В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое ускорение роста – до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%. Всемирный банк, в свою очередь, тоже ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.

Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

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