Эксперт объяснил, что будет значить для Украины срыв программы МВФ

Последствия будут не только экономическими, но и политическими, считает аналитик

Остановка программы сотрудничества Украины и МВФ будет означать, что в стране нет политической воли победить коррупцию. Такое мнение выразил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает Realist.

"Это не прибавит Украине привлекательности в глазах иностранных инвесторов и кредиторов, может привести к снижению кредитных рейтингов страны и росту доходности рыночного долга", — пояснил Иосуб.

Он также пояснил, что кредиты МВФ – это источник долгосрочного и самого дешевого финансирования, если сравнивать процентную ставку с межгосударственными кредитами или привлечением денег на рыночных условиях при размещении еврооблигаций.

"Кроме того, к траншам МВФ привязаны другие источники финансирования — деньги Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития, помощь ЕС, гарантии правительства США", — рассказывает Иосуб.

Напомним, в Еврокомиссии уже подтвердили - Евросоюз не даст Украине денег, если не будет программы МВФ.

Замдиректора ЕБРР Марина Петров также считает, что программа с МВФ — вопрос макроэкономической стабильности страны. Важно, чтобы переговоры с фондом продолжались, а еще важнее — чтобы начался реальный рост экономики. Только значительный подъем ВВП сможет дать Украине возможность обходиться без кредитных траншей, считает Петров.

Ранее в МВФ сообщали, что на четвертый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) Украина может рассчитывать уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Как сообщалось, в отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис: