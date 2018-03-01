Евросоюз не даст Украине денег, если не будет программы МВФ

В Еврокомиссии решили связать действующую программу Международного валютного фонда и решение по программе макрофинансовой помощи для Украины

Программу макрофинансовой помощи Евросоюза Украине в размере 1 млрд долларов могут утвердить, если Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила 1 марта в Киеве заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарина Матернова.

"Очень важно, что для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь либо письмо от МВФ, либо действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивирующим для нас", – отметила Матернова.

По словам представителя Еврокомиссии, выделение Украине следующего транша МВФ либо по крайней мере письмо от Фонда станет мотивацией для предоставления Киеву макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Мы подошли к важному этапу – это позитивная оценка коллективного органа, членов Еврокомиссии... Мы говорим об 1 миллиарде евро, но оценка Еврокомиссии – это только первый шаг. У нас есть страны-члены, Европейский парламент, они тоже должны сказать "да", – отметила Матернова.

Напомним, глава украинского Минфина Александр Данилюк ранее заявил, что Еврокомиссия одобрила программу макрофинансовой помощи Украине. Ожидается, что новая программа будет подобна той программе макрофинансовой помощи, которая завершилась в январе-2018: три транша общим объемом 1,8 млрд грн.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза,объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.

Как сообщалось, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как известно, ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.