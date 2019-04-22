Эксперт рассказал, как китайцы "кинули" россиян на 10 миллиардов долларов

Китайская компания намерена лишить россиян возможности зарабатывать на продажах будущего авиалайнера

Фото: leijuncn.com.

Пропагандистские СМИ Кремля радовались тому, что Россия с Китаем будет создавать первый после распада СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет, однако реальность оказалась намного суровее.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Как стало известно, китайская СОМАС намерена лишить Объединенную авиастроительную корпорацию (РФ) возможности зарабатывать на продажах будущего лайнера CR929 в КНР. Китайцы хотят разделить рынок сбыта самолета, тем самым разделив и доход от него.

То есть, самолет, на который было потрачено 20 млрд долларов в равных долях, продаваясь в Китае будет приносить доход лишь СОМАС, а продаваясь в России и за рубежом – ОАК, пишет военный эксперт.

Он заметил, что кому-то эта схема может показаться справедливой, но дело в том, что потребность рынка Китая в CR929 составляет более тысячи самолетов, а РФ – около полусотни. Если же говорить об экспорте самолета за рубеж, то там россиянам придется конкурировать с Boeing и Airbus.

Таким образом, Китай не только лишает Россию возможности заработать на проекте, но и возможности хотя бы компенсировать затраты на самолет. И если честно, ОАК в настоящее время куда выгоднее покинуть совместный проект, нежели продолжать тянуть это бремя, резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее со ссылкой на Злого Одессита сообщалось, почему российским истребителям не видать берегов Индии .

А ранее эксперт объяснил, почему Россия не может построить суперавианосец .

Справка. CR929 — проект перспективного совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолёта на 250—300 пассажиров. Разрабатывается Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC.

Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта будет обозначаться как CR 929—600, младшая версия — CR 929—500, а старшая версия — CR 929—700.

CR929-500 (230 кресел) – 14 000 км

CR929-600 (280 кресел) – 12 000 км

CR929-700 (320 кресел) – 10 000 км

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