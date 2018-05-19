"Табличка на куске арматуры". Эксперт объяснил, почему Россия не может построить суперавианосец

Несмотря на намерения властей России и оборонного ведомства РФ как можно скорее начать строительство суперавианосца проекта 23000Э "Шторм", оказалось, что российские судостроительные верфи могут заложить такой корабль только после своей глубокой модернизации и уменьшения его тоннажа как минимум на четверть.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

По его данным, новый авианосец не попадет в категорию "супер", и к "малым" тоже не будет относиться. Его водоизмещение составит 75 тысяч тонн, а аванпроект ляжет на стол Минобороны РФ уже в этом году.

Но это все лишь общие черты, куда интереснее другое – приступить к строительству данного авианесущего объекта намерены уже в 2021-2022 годах! При этом ввести его в строй планируют после 2030 года, пишет военный эксперт.

Он обратил внимание на один любопытный нюанс: на сегодняшний день ни одна российская судостроительная верфь не способна проводить работы по возведению корабля такого тоннажа и размера. Единственная более-менее подходящая для таких работ верфь и лишь после соответствующей модернизации – это Северная верфь. И слово "модернизация" в данном случае главное и определяющее.

Дело в том, что именно со стапелей "Северной верфи" должны в перспективе выходить эсминцы проекта 23560 "Лидер" водоизмещением 18 тыс. тонн, но верфь к таким работам только готовится. Причем готовится в таком режиме, что в КБ "Северное" подумывают над тем, а не уменьшить ли им тоннаж корабля.

"Заложить "Шторм" в 2021 году – да, могут. Повесить табличку на кусок арматуры и поставить галочку. Но без масштабных работ по модернизации верфи, которые могут занять от трех до пяти лет и съесть до $5 млрд бюджетных средств, построить там ничего не получится", – иронизирует Коваленко.

"А потому, запомните этот день. Через 10 лет посмотрим, будет ли у России новый авианосец водоизмещением 75 тыс. тонн или им по-прежнему будут пугать ВМС США, в строю которых уже будет минимум три стотысячника нового поколения типа Gerald R. Ford", – заметил военный эксперт.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора после того, как тот дымящийся возвращался из Сирии.

Как рассказывал сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов, у России нет денег даже на ремонт любимого авианосца. Он объяснил, что пока президент РФ Владимир Путин хвастался новыми оружейными разработками в начале марта, в Кремле напрочь забыли о поломанной "гордости" российского флота "Адмирале Кузнецове".