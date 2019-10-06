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Эксперт рассказал, как китайская валюта бьет по России

6 октября, 04:30

ЗВР России снижаются на фоне девальвации юаня

/ Фото: AFP

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин на форума "Российская энергетическая неделя" в очередной раз предсказал крах американского доллара, сама Россия понесла очередные потери ЗВР из-за отказа от доллара.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он напомнил, что с 2018 года Россия значительно ускорила процесс дедолларизации своих золотовалютных резервов и значительную часть долларовой массы, а именно 69,2 млрд долларов перевела в 464,4 млрд юаней.

Однако юань – недостаточно стабильная валюта, а с обострением торговой войны со США и вовсе подешевел за лето на 6,5% (на 14% за год) и сейчас торгуется в районе отметки 7,15 юаня за доллар. Это отразилось на ЗВР РФ, которые на таком падении потеряли около 4,2 млрд долларов, пишет Коваленко.

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Он подчеркнул, что из-за девальвации юаня в 2018 году Центробанк РФ потерял 5 млрд долларов, а с начала 2019 и до старта новой фазы торговой войны США и КНР убытки составили 2,1 млрд. Таким образом, накопленный убыток ЗВР России за содержание их в юанях за весь период дедолларизации уже превысил 10 млрд и составил 11,3 млрд долларов.

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"А ведь за окном только октябрь и до конца года от китайской национальной валюты ждут покорение отметки 7,35 за доллар", – иронизирует Злой Одессит.

"Кроме того, не забываем, что в порыве дедолларизации Россия принимает за оплату своих товаров (в основном военного назначения) национальные валюты, такие как турецкая лира, индийские рупии, иранские риалы, венесуэльские боливары. А все эти валюты, как известно, также стабильностью похвастаться не могут", – добавил он.

"Вот и скажите, что Китай не вводил против России санкции. Свои особенные, восточные", – пишет военный эксперт.

Напомним, новости "Сегодня" писали, как китайцы "кинули" россиян на 10 миллиардов долларов , лишив их возможности зарабатывать на продажах будущего лайнера CR929, разрабатываемого совместно КНР и РФ.

А пока Путин пророчит доллару крах, США ввели новые санкции против его окружения:

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