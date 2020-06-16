Эксперты объяснили, можно ли сужать льготы в Украине, если нет денег

Местные власти не всегда находят деньги на компенсацию проезда людям с инвалидностью

Кабинет министров Украины намерен передать часть полномочий по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на местах . На днях Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект закона, который меняет правила. О том, допустимо ли "сужение льгот", если нет денег – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Например, в законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" записано, что "сужение содержания и объема права лиц с инвалидностью на льготный проезд транспортом не допускается". Не окажутся ли "сужением содержания и объема" те случаи, когда местная власть не найдет деньги на компенсацию проезда людям с инвалидностью и не примет решения о льготном проезде для них?

Эксперты воспринимают возможное новшество неоднозначно. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в таких изменениях "логика есть".

"Денег в бюджетах сейчас нет. И в этом году уже вряд ли будут. На сегодняшний момент есть очень много льгот, которые установлены, но не выполняются, то есть деньги за них не перечисляются, потому что их просто в бюджетах нет. Конечно, начинаются конфликты. Перевозчики ругаются. От такой ситуации нужно уходить. Действительно [нужно] передавать вопрос на местный уровень, чтобы вопрос решался, исходя из реальной ситуации", – говорит Александр Охрименко.

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В то же время, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука , в данном законопроекте заложен "фундаментально неправильный подход".

"Социальные льготы дает государство, а не органы местного самоуправления. Именно государство определяет, какие категории людей являются льготниками, а значит, государство должно и финансировать их", – говорит он.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинцев ждут льготы наличными, а эксперт объяснил, почему их еще не ввели .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти" .

Напомним, во время карантина многие местные власти уже отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы пожилые люди находились дома. Подробнее смотрите в сюжете:

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