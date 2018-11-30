Эмбарго на российскую нефть: реален ли такой сценарий и пойдут ли на него США

На нападение России на украинские корабли в Керченском проливе мировое сообщество отреагирует новым пакетом санкций. Но эти ограничения пока не будут касаться экспорта нефти.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его мнению, такие санкции возможны лишь в случае эскалации конфликта.

"Очевидно, что реакция мирового сообщества будет в виде новой порции санкций. Я не думаю, что эти санкции будут очень жесткие и не означают отключения от системы SWIFT или эмбарго на продажу Россией нефти. Но, если будет зафиксирован факт эскалации конфликта по отношению к Украине, то вполне вероятно, что и до таких санкций дойдет. Если дойдет до эмбарго на нефть, это будет ключевой удар по российской экономике. Почти 40% российской экономики – это продажа газа и нефтепродуктов за границу", – считает Новак.

По словам экономического эксперта, в случае необходимости мировое сообщество будет готово на такой шаг.

"Уже была подобная ситуация с Советским Союзом, и не исключено, что она повторится. Политика государства номер один – Соединенных Штатов Америки – в экономике является экстенсивной. Они пытаются даже в энергетической сфере дойти до доминирования на мировом рынке. И исчезновения такого конкурента, как Россия, будем им на руку", – продолжает он.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что даже Америке будет сложно пойти на такой шаг. И иранский сценарий для России маловероятен.

"Если ввести такие санкции, как против Ирана, это маловероятно. На сегодняшний день это будет удар по всей мировой экономике. Вряд ли США на это пойдут. Скорее всего, эти санкции будут точечными. Они могут повлиять на цену нефти, на какие-то торговые связи, но запретить – это просто невозможно. Нельзя забывать, что Россия – крупнейший в мире экспортер нефти и газа. Мировая экономика ляжет. Скорее всего, будет расширение санкций по поводу оборудования для добычи нефти и газа, когда под санкции попадут поставщики поставщиков", – считает Охрименко.

Напомним, Европа активно обсуждает введение новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Азовском море. Решение о применении мер может быть принято лидерами государств сообщества в середине декабря.

В свою очередь, экономический эксперт Тарас Загородний считает, что остановить "машину Кремля" может эмбарго на экспорт нефти.